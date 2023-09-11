Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir ao Brasil nas Eliminatórias e mais jogos de seleções
Futebol

Confira onde assistir ao Brasil nas Eliminatórias e mais jogos de seleções

Seleção Brasileira entra em campo contra o Peru para a realização da segunda rodada da disputa sul-americana. Confira horários, locais e transmissões de mais jogos ao redor do Mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2023 às 14:59

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 14:59

Brasil começou disputa das Eliminatórias com o pé direito após goleada diante da Bolívia
Brasil começou disputa das Eliminatórias com o pé direito após goleada diante da Bolívia Crédito: Vitor Silva

2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul (12/09)

  • Bolívia x Argentina
    Horário:     17h
    Local: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Transmissão: SporTV e YouTube da Federação Boliviana

  • Equador x Uruguai
    Horário:     18h
    Local: Casa Blanca, Quito - Equador
    Transmissão: SporTV 2

  • Venezuela x Paraguai
    Horário:     19h
    Local: Monumental de Maturín - Venezuela
    Transmissão: SporTV

  • Chile x Colômbia
    Horário:     21h30
    Local: Monumental David Arellano, Santiago - Chile
    Transmissão: SporTV 2

  • Peru x Brasil
    Horário:     23h
    Local: Nacional de Lima - Peru
    Transmissão: TV Gazeta

Veja Também

Brasil faz o dever de casa bem feito em sua estreia nas Eliminatórias

Matheus Cunha elogia Richarlison e exalta disputa por vaga com 'amizade' na seleção

Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados