Confira onde assistir ao Brasil nas Eliminatórias e mais jogos de seleções

2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul (12/09)
- Bolívia x Argentina
Horário: 17h
Local: Hernando Siles, La Paz - Bolívia
Transmissão: SporTV e YouTube da Federação Boliviana
- Equador x Uruguai
Horário: 18h
Local: Casa Blanca, Quito - Equador
Transmissão: SporTV 2
- Venezuela x Paraguai
Horário: 19h
Local: Monumental de Maturín - Venezuela
Transmissão: SporTV
- Chile x Colômbia
Horário: 21h30
Local: Monumental David Arellano, Santiago - Chile
Transmissão: SporTV 2
- Peru x Brasil
Horário: 23h
Local: Nacional de Lima - Peru
Transmissão: TV Gazeta