Matheus Cunha elogia Richarlison e exalta disputa por vaga com 'amizade' na seleção

Matheus e Richarlison disputam vaga no elenco comandado por Diniz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A cena foi revelada pelo próprio Matheus Cunha. "Logo após vê-lo daquela forma, estava com minha família, e foi uma cena legal que eu vou sempre lembrar, que foi meus pais terem saído para abraçá-lo. Acho que pelo simples fato de ter acontecido isso com o filho deles", comentou o atacante.

Cunha se refere à dor que sentiu por não ter sido incluído na lista da seleção para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. "Acho que com palavras é muito difícil explicar (a dor de não ser convocado). Vocês, como imprensa, querem participar da Copa do Mundo. Nós, como jogadores, queremos jogar a Copa do Mundo. Os trabalhadores querem ter folga para assistir à Copa do Mundo. Nós, como brasileiros, vivemos algo com a Copa do Mundo que é inexplicável", lembrou.

O atacante destacou que a disputa por vaga na seleção é sadia e é permeada pela amizade dentro do elenco. "Pela nossa posição, temos uma responsabilidade, mas quero sempre que todos os meus concorrentes estejam no melhor nível possível. Porque só estando no meu melhor nível vou conseguir ganhar dele. Há uma amizade muito forte aqui e fazemos de tudo pelo grupo", declarou.

Contando com este "melhor nível", Matheus Cunha projetou a partida do Brasil com o Peru, na noite desta terça-feira (12), pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O atacante afirmou que pretende ver a seleção "encantando" em campo.