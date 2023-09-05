Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Van Gaal diz desconfiar de armação para Messi ser campeão do mundo: 'Foi premeditado'
Será?

Van Gaal diz desconfiar de armação para Messi ser campeão do mundo: 'Foi premeditado'

Ex-treinador da seleção holandesa questionou a postura da arbitragem na Copa do Mundo do Catar, afirmando que Argentina foi favorecida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2023 às 10:06

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 10:06

Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Louis Van Gaal, treinador da Holanda durante a Copa do Mundo do Catar, acredita que houve uma articulação para que Messi e a Argentina fossem campeões. Os holandeses foram eliminadas pelos argentinos nas quartas de final do torneio, e Van Gaal defende que a arbitragem favoreceu a seleção sul-americana ao não punir lances que, aos olhos do treinador, foram violentos.
"Veja como marcou a argentina, como nós marcamos e como alguns jogadores argentinos passaram do limite sem nenhuma punição. Acredito que tudo foi premeditado", disse o técnico, durante evento de premiação do Campeonato Holandês, em entrevista ao canal de TV holandês Noos. Em seguida, o jornalista pergunta o que Van Gaal quis dizer e ele responde: "Quero dizer tudo o que digo. Que Messi deveria ser campeão mundial? Acho que sim".

Mais tarde, o Noos também falou sobre o assunto com o zagueiro Virgil Van Dijk, do Liverpool, que disputou a Copa do Catar como capitão e está reunido com a seleção holandesa, agora comandada por Ronald Koeman, para a disputa das Eliminatórias da Eurocopa. "Ele pode dizer o que ele quiser, é a opinião dele, mas eu não concordo com ele e não compartilho da mesma opinião", discordou o defensor.
O jogo entre Argentina e Holanda, encerrado com vitória argentina nos pênaltis após empate por 2 a 2 na soma do tempo regulamentar com a prorrogação, foi um dos mais tensos e recheados de provocações do Mundial de 2022. Não à toa, terminou com 18 cartões distribuídos pela arbitragem, recorde na história das Copas do Mundo. Foi depois desse duelo que Messi disparou a famosa frase "Que mira, bobo?" em direção ao atacante holandês Weghorst, enquanto concedia uma entrevista.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Gazeta na Rede #18 - Reveja a live sobre o Brasileirão

Antony é desconvocado da Seleção Brasileira; Gabriel Jesus é o substituto

Sob o comando de Diniz, seleção começa a se apresentar para as eliminatórias

Neymar se compara a Zico e aposta em Vini Jr. como protagonista da Seleção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Esportes Futebol Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados