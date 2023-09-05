Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Campeão da Libertadores pode enfrentar time de Benzema nas semifinais do Mundial
Três brasileiros no páreo

Campeão da Libertadores pode enfrentar time de Benzema nas semifinais do Mundial

Libertadores, que está nas semifinais, conta com os brasileiros Palmeiras, Internacional e Fluminense, além do Boca Juniors (ARG)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2023 às 11:22

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 11:22

Benzema, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita
Benzema, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita Crédito: Reprodução / Redes Sociais @karimbenzema
A Fifa sorteou, nesta terça-feira (5), os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes de 2023. A cerimônia aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita, onde o torneio será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro. O campeão da Copa Libertadores, que tem os brasileiros Palmeiras, Internacional e Fluminense, além do Boca Juniors (ARG), como concorrentes, vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City.
A estreia de um possível time brasileiro no Mundial de Clubes será no dia 19 de dezembro. Entre os possíveis adversários do campeão da Libertadores está o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que recentemente contratou Karim Benzema, atual vencedor do prêmio Bola de Ouro, além de N’Golo Kanté e Fabinho. O clube saudita, que garantiu a vaga no torneio por ser o atual campeão da principal liga do país-sede, joga a fase preliminar contra o Auckland City, time da Nova Zelândia e campeão da Liga dos Campeões da Oceania. O vencedor pega o Al Ahly (EGI), que conquistou o título continental africano.
Do outro lado da chave, o Manchester City, campeão da Uefa Champions League, terá pela frente nas semifinais o vencedor do confronto entre Club León (MEX) x Urawa Reds (JAP). Esta será a primeira vez que o time comandado por Pep Guardiola vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa.
Apesar de a Fifa querer manter o torneio anualmente, o atual formato ainda não está garantido para 2024. A entidade máxima do futebol deseja excluir o país-sede e fazer uma final em campo neutro entre o campeão da Uefa Champions League e o vencedor de um playoff intercontinental entre as outras Confederações.

Em 2025, o torneio será disputado por 32 equipes dos seis continentes, sendo realizado a cada quatro anos. O atual campeão do torneio é o Real Madrid. Nas últimas dez edições, o clube europeu sempre se sagrou campeão. O último brasileiro a conquistar o torneio foi o Corinthians, em 2012, e a última equipe do País a disputar a final foi o Palmeiras, em 2022, quando perdeu a decisão por 2 a 1 para o Chelsea.

Confira os confrontos do Mundial de Clubes da Fifa:

  • Fase preliminar

    Al-Ittihad x Auckland City

  • Quartas de final

    Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City
    León x Urawa Red Diamonds

  • Semifinais

    Campeão da Libertadores x Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City
    Manchester City x León x Urawa Red Diamonds

Veja Também

Van Gaal diz desconfiar de armação para Messi ser campeão do mundo: 'Foi premeditado'

Flamengo não perde no Kleber Andrade há 7 anos! Veja o retrospecto

Fotos e áudios revelam agressões de Antony contra a ex: 'tomara que morra'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados