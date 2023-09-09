Brasil faz o dever de casa bem feito em sua estreia nas Eliminatórias

Brasil estreou com o pé direito nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Crédito: Vitor Silva/CBF

Entre os destaques da partida estão Neymar, que alcançou a marca de 79 gols oficiais com a camisa da Seleção Brasileira, Rodrygo e Raphinha. Além de anotarem os gols do Esquadrão Canarinho no jogo, deram boa dinâmica ao ataque e mostraram criatividade para surpreender os adversários.

O início da “Era Diniz”, que a princípio tem prazo para durar dois anos, tem muitos resquícios de seu antecessor. Entre os atacantes convocados (anúncio oficial e jogadores que entraram porque outros foram cortados), apenas Pedro, dos que estiveram na Copa do Catar, não entrou na lista. Dos 11 titulares, apenas dois não estiveram no Mundial. O que é muito aceitável para um processo de transição. Não haverá uma grande revolução do dia para a noite, e sim ajustes pontuais.

Como ponto positivo vale destacar a mentalidade ofensiva do Brasil. A Seleção fez o que se espera dela quando enfrenta equipes tecnicamente inferiores: goleou, se impôs, jogou com autoridade e praticamente não deu chance aos bolivianos. Também é possível observar alguns pontos que precisam ser melhorados. Os laterais são questionáveis, Richarlison vive má fase no ataque, e outros jogadores como Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães precisam ser provados. Mas tudo no seu tempo.

O início do Brasil em sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, é bem animador, assim como sempre é. Resta agora saber se Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Neymar e companhia serão capazes de escrever uma nova história, e que de preferência se encerre com um título mundial.