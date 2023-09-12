Flamengo chega hoje ao ES para jogo do Brasileirão no Kleber Andrade

Flamengo tem ótimo retrospecto no Espírito Santo Crédito: Marcelo Cortes / CRF

A partida, que contará com lives pré e pós-jogo nas redes sociais de A Gazeta, também conta com transmissão ao vivo da TV Gazeta a partir de 21h20.

A informação sobre a chegada do Rubro-Negro foi confirmada pela empresa responsável pela organização do jogo na principal praça esportiva do Espírito Santo. O time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli treina nesta manhã no Rio de Janeiro , e viaja no início da noite.

Após o pouso no Aeroporto de Vitória , o time sairá direto do avião e embarca em um ônibus que vai para um hotel na região da Enseada do Suá, ainda na Capital . É importante salientar que os jogadores não passarão pelo saguão do aeroporto, mas os torcedores poderão acompanhar a chegada do time ao hotel, onde um esquema de segurança foi montado para a recepção dos atletas.

Nas redes sociais de A Gazeta, o torcedor que não puder comparecer ao hotel poderá acompanhar todos os detalhes da chegada da equipe em uma transmissão ao vivo a partir de 20h30.

A partida no ES

Após a impossibilidade de realizar a partida no Rio de Janeiro, o Flamengo chegou a procurar o Estádio Mané Garrincha e a Neo Química Arena, mas a praça esportiva de Brasília também passa por reparos no gramado, e o Corinthians não cedeu o espaço ao rival carioca.

Retrospecto do Flamengo no ES

Na história, o Flamengo esteve no Espírito Santo em 73 oportunidades. Somando 50 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Por aqui, balançou as redes por 162 vezes e sofreu 59 gols.

Antes da partida de janeiro de 2023, a última vez que o clube carioca esteve no Estado foi em 2018, quando enfrentou a Portuguesa (RJ) pela Taça Rio daquele ano. Na ocasião, com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2x), o Fla não tomou conhecimento do rival e aplicou um sonoro 4 a 0 para delírio dos torcedores presentes.

Também em 2018, o Flamengo derrotou o Boa Vista por 2 a 0 na disputa da Taça Guanabara. No ano anterior, fez duas partidas: um clássico contra o Fluminense pela Taça Rio, e uma partida contra o Paraná Clube na disputa da extinta Primeira Liga. Nas duas partidas, as equipes empataram por 1 a 1, mas na disputa contra os paranaenses, o Flamengo foi derrotado por 5 a 4, sendo eliminado da competição.