  • Início
  • Futebol
  • Transcol terá 12 ônibus extras para jogo do Flamengo no Kleber Andrade
Confira as linhas

Transcol terá 12 ônibus extras para jogo do Flamengo no Kleber Andrade

Além do reforço, veículos de reserva ficarão de prontidão nas proximidades do estádio para o retorno dos torcedores após a partida de quarta-feira (13) contra o Athletico-PR
Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 14:17

Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Ao menos 12 carros extras serão integrados à frota diária do Transcol para o jogo do Flamengo, na quarta (13) Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, recebe na próxima quarta-feira (13), às 21h30, a partida entre Flamengo e Athletico-PR, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) terá uma programação especial para atender os torcedores que desejarem assistir à partida.
Vale frisar que, diferente das partidas anteriores realizadas no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio.
Serão 12 carros extras que estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao evento, e por ser um dia útil, toda a frota estará rodando normalmente. Pouco antes do fim da partida, por volta das 22h30, veículos de reserva estarão de prontidão nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da companhia conforme a demanda.
A Guarda Municipal de Cariacica orientou que o embarque dos torcedores, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral da BR-262, próximo à entrada do Kleber Andrade, para evitar a travessia da rodovia.
Além da cobertura em A Gazeta, a partida do Brasileirão conta com transmissão ao vivo da TV Gazeta, a partir de 21h20.

Linhas que passam no Kleber Andrade

  • 509 - T. CARAPINA / T. C. GRANDE, VIA EXP. GARCIA/RETA DA PENHA
  • 515 - T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA BEIRA MAR
  • 526 – T. C. GRANDE / T. VILA VELHA VIA VASCO DA GAMA/EXP. GARCIA
  • 524 – T. C. GRANDE / PÇA DE EUCALIPTO, VIA MARECHAL CAMPOS
  • 531 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUÍPE
  • 535 – T. CARAPINA / T. C. GRANDE VIA T. J. AMÉRICA/SERAFIM DERENZI
  • 536 - T. CAMPO GRANDE / T. VILA VELHA VIA MARUIPE - EXPRESSO
  • 591 - SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262
  • 700 – T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ, VIA CAMPO GRANDE
  • 729 – T. CAMPO GRANDE/ALTO BOA VISTA VIA EXP. GARCIA - CIRCULAR
  • 731 – T.C. GRANDE / T. J. AMÉRICA, VIA VALE ESPERANÇA
  • 753 – RODA D’ÁGUA / T. ITACIBÁ, VIA BR 262
  • 742 - T. C. GRANDE / T. SÃO TORQUATO VIA EXP. GARCIA/T. J. AMERICA
  • 748 - SÃO GERALDO / T. JARDIM AMÉRICA
  • 781 - T. CAMPO GRANDE / T. ITACIBÁ VIA BR 262
  • 783 - NOVA ROSA DA PENHA / T. ITACIBÁ - VIA CAMPO GRANDE
  • 784 - VILA MERLO / T. J. AMERICA - VIA BUBU/CEASA
  • 785 - DUAS BOCAS / T. CAMPO GRANDE VIA ITACIBÁ/AV. EXP. GARCIA
  • 792 – NOVO BRASIL / T. C. GRANDE, VIA EXPEDITO GARCIA

