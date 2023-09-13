Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Flamengo x Athletico-PR: acompanhe tudo que rolou no Kleber Andrade
Brasileirão

Flamengo x Athletico-PR: acompanhe tudo que rolou no Kleber Andrade

Partida abre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capixabas esgotaram ingressos para a partida
Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2023 às 20:25

O Athletico-PR venceu o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (13), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitas mudanças no time titular, o time comandado por Jorge Sampaoli esteve irreconhecível em campo na primeira etapa. Mesmo sem uma grande atuação, o Furacão conseguiu abrir o placar com Cacá, após rebote de Matheus Cunha, aos 26 minutos. O time paranaense também foi o dono das melhores chances de gol. O Flamengo só conseguiu assustar em dois chutes com Gabigol e Cebolinha e numa cabeçada de Leo Pereira.
Na etapa final, o Flamengo ensaiou uma pressão em busca do empate. Mas não chegou a levar grande perigo ao Athletico. Para piorar, aos 22 minutos, Gabigol foi expulso, após o árbitro ser acionado pelo VAR e ver no vídeo um soco dado pelo atacante em Cuello, do time paranaense. 
Com mais espaço em campo, o Athletico ampliou aos 38 minutos, com Alex Santana, em um chute de fora da área. Aos 51, Vitor Bueno fechou o placar para o Furacão, cobrando pênalti.
Movimentação da torcida no Kleber Andrade

Confira a festa da torcida no Klebão

Torcida do Flamengo chegando ao Kleber Andrade para a partida contra o Athletico-PR

Escalações

Veja Também

Elenco do Flamengo chega em Vitória, não atende torcida e vira alvo de protestos

Veja como foi a chegada do Flamengo em Vitória

Tudo o que você precisa saber sobre Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados