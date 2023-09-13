Flamengo x Athletico-PR: acompanhe tudo que rolou no Kleber Andrade

O Athletico-PR venceu o Flamengo por 3 a 0, nesta quarta-feira (13), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com muitas mudanças no time titular, o time comandado por Jorge Sampaoli esteve irreconhecível em campo na primeira etapa. Mesmo sem uma grande atuação, o Furacão conseguiu abrir o placar com Cacá, após rebote de Matheus Cunha, aos 26 minutos. O time paranaense também foi o dono das melhores chances de gol. O Flamengo só conseguiu assustar em dois chutes com Gabigol e Cebolinha e numa cabeçada de Leo Pereira.
Na etapa final, o Flamengo ensaiou uma pressão em busca do empate. Mas não chegou a levar grande perigo ao Athletico. Para piorar, aos 22 minutos, Gabigol foi expulso, após o árbitro ser acionado pelo VAR e ver no vídeo um soco dado pelo atacante em Cuello, do time paranaense.
Com mais espaço em campo, o Athletico ampliou aos 38 minutos, com Alex Santana, em um chute de fora da área. Aos 51, Vitor Bueno fechou o placar para o Furacão, cobrando pênalti.
A Gazeta realiza lives pré e pós-jogo nas redes sociais e a TV Gazeta transmite a partida ao vivo. Acompanhe tudo ao vivo conosco.