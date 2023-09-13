Tudo o que você precisa saber sobre Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade

Gabriel Barbosa é a esperança de gols do Fla no Brasileirão Crédito: Pedro H. Tesch/Agif

A Gazeta, também conta com transmissão ao vivo da TV Gazeta a partir de 21h20. É hoje! Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no estádio Kleber Andrade , em Cariacica , em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 . Os ingressos estão esgotados e mais de 19,5 mil torcedores são esperados. A partida, que contará com lives pré e pós-jogo nas redes sociais de, também conta com transmissão ao vivo daa partir de 21h20.

Como chega cada time?

Para o duelo no Espírito Santo, as equipes miram objetivos diferentes. Enquanto o Flamengo ocupa a quarta posição na tabela do Brasileiro e luta na corrida pelo título, o Athletico-PR, atualmente na sétima colocação, batalha pela entrada no G-4.

Mesmo embalado após a vitória fora de casa sobre o líder Botafogo, o Rubro-Negro carioca pode adotar cautela para a partida no ES já que no próximo domingo (17), o Flamengo faz o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã.

Matheus Cunha é dúvida. Goleiro titular nos últimos jogos, ele pode ficar fora da partida, já que retorna dos compromissos com a seleção olímpica. Para defender a meta rubro-negra, Sampaoli tende a dar oportunidade ao estreante Rossi.

Na lateral direita, Wesley é nome incontestável. Em crescente com a camisa do Flamengo, o jogador se firmou na posição e tem condicionamento físico para enfrentar os próximos desafios. Do lado esquerdo a opção será por Léo Pereira. Já a dupla de zaga deve ser composta por Fabrício Bruno e David Luiz.

Como volantes, Sampaoli pode contar com Allan substituindo Erick Pulgar, que está com a seleção do Chile e com Thiago Maia.

Para o meio-campo, Victor Hugo e Gerson são as melhores opções, aliando juventude, velocidade e qualidade técnica. Já no ataque, Gabigol figurou nas atividades dos titulares da equipe após ficar no banco de reservas no clássico contra o Botafogo e Pedro foi testado ao lado do camisa dez durante os treinamentos da semana.

Chegada do Flamengo ao Espírito Santo

Athletico-PR

Do lado paranaense no duelo de rubro-negros, o time comandado por Wesley Carvalho não vai contar com o volante Fernandinho e com o atacante Vitor Roque, que cumprem suspensão por cartão vermelho e cartões amarelos, respectivamente.

Outra baixa é o goleiro Bento, que se recupera de lesão na coxa e só deve retornar aos gramados no início de outubro. Os estrangeiros Arturo Vidal (Chile) e Canobbio (Uruguai) também devem ficar de fora, já que tiveram compromisso com suas respectivas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Já os argentinos Zapelli e Esquivel foram convocados, mas ficaram de fora das escalações dos jogos contra Equador e Bolívia, por isso estão cotados para o jogo contra o Fla.

O Furacão deve ir à campo com Léo Linck, Madson, Thiago Heleno, Cacá, Vinicius Kauê (Esquivel) e Erick; Alex Santana (Hugo Moura), Vitor Bueno, Tomás Cuello, Pablo e Rômulo (Thiago Andrade).

Reencontro no Espírito Santo

Há sete anos, o Kleber Andrade também foi palco de outra partida entre Flamengo e Athletico-PR. Em 2016, pela 19ª rodada do Brasileirão, mais de 17 mil torcedores acompanharam a vitória do Rubro-Negro carioca por 1 a 0, com gol de letra de Mancuello.

Na época, com o então treinador Zé Ricardo, o Flamengo assumiu a liderança provisória do campeonato, mas não conseguiu manter a colocação, caindo para o terceiro lugar e vendo Palmeiras e Santos logo à sua frente, terminando como campeão e como vice, respectivamente.

Acesso dos torcedores ao Kleber Andrade

Disposição das torcida para o jogo entre Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade Crédito: IngressoS.A/Divulgação

Para a partida do Campeonato Brasileiro 2023, a administração do Kleber Andrade preparou um esquema de segurança para o acesso dos torcedores aos seus respectivos setores. Os torcedores do Flamengo serão direcionados para os setores A e C do estádio, após a entrada pelo portão principal do local.

A torcida do Athletico-PR deverá entrar pela entrada dos fundos do Kleber Andrade, de onde será realocada para o setor B1. Torcedores do Flamengo serão direcionados para os setores B e D.

Transporte para o jogo

Transcol terá operação especial para os jogos no Kleber Andrade Crédito: Ceturb/Divulgação

Sistema Transcol vai contar com 12 carros extras que estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao evento, e por ser um dia útil, toda a frota estará rodando normalmente. Pouco antes do fim da partida, por volta das 22h30, veículos de reserva estarão de prontidão nas proximidades do estádio, que serão acionados por agentes da companhia conforme a demanda.