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Campeonato Brasileiro

Sem São Januário, Vasco confirma clássico com Fluminense no Engenhão

Com o fechamento de seu estádio após uma confusão entre torcedores e a polícia, Cruzmaltino precisou recorrer à casa do Botafogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 set 2023 às 14:13

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 14:13

Na nova pintura, a grafia
São Januário, estádio do Vasco da Gama Crédito: Twitter/Bruno Braz
Ainda sem poder mandar jogos em São Januário, o Vasco confirmou nesta terça-feira (5) que vai disputar o clássico com o Fluminense no Engenhão, no Rio de Janeiro. O time cruzmaltino não poderá usar o Maracanã porque o principal estádio da cidade está fechado para melhorias no gramado, de olho nas finais da Copa do Brasil.
"Considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no Estádio Nilton Santos", anunciou o clube cruzmaltino, nesta terça, pelas redes sociais.
A partida está marcada para o dia 16, às 16 horas. De acordo com o Vasco, o duelo, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, vai repetir a mesma regra do primeiro turno, com 90% dos ingressos para o clube mandante (Vasco) e 10% para os visitantes (Fluminense).
O Engenhão é administrado pelo Botafogo, que manda seus jogos no estádio. "O Vasco da Gama agradece ao Botafogo a cessão do Estádio Nilton Santos", disse o clube cruzmaltino.
O Vasco reiterou que continua tentando liberar seu estádio para suas futuras partidas no Brasileirão. "Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a Barreira do Vasco (comunicada próximo ao estádio), será resolvida em breve", informou a direção do clube carioca.
O estádio de São Januário foi interditado pela Justiça desde o fim de junho, em razão de uma confusão envolvendo torcedores do time e a polícia na derrota para o Goiás por 1 a 0.

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