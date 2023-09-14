Mesmo com derrota, Gabigol exalta torcida do Flamengo no ES: "Quero voltar'

Em coletivo, Gabigol valorizou o apoio ao torcedor capixaba Crédito: João Barbosa

Mesmo após a derrota por 3 a 0 diante do Athletico-PR pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro , Gabigol, um dos principais nomes do elenco atual do Flamengo, concedeu entrevista coletiva no Kleber Andrade , em Cariacica , agradecendo o apoio dos torcedores capixabas, valorizando os esforços da equipe, e afirmando que o tempo vai se repetir para a final da Copa do Brasil.

“É sempre incrível jogar aqui [no Espírito Santo] e espero que a gente consiga fazer isso mais vezes. Agradecemos pelo carinho dos torcedores no hotel e no estádio quando entramos. Claro que também há uma impaciência porque não conquistamos a vitória, pois era isso que gostaria de dar de presente para eles”, iniciou o jogador.

Para Gabriel, a torcida capixaba tem uma 'boa energia', e isso é de suma importância para a confiança da equipe. “Não só eu como toda a equipe espera voltar aqui mais vezes para aproveitar o carinho [da torcida capixaba] que tem uma energia boa e isso transparece em campo”, complementou.

Apesar dos elogios de Gabigol aos torcedores capixabas, o desempenho em campo não foi condizente com a presença dos mais de 19,5 mil torcedores na principal praça esportiva do Estado e no hotel o tempo foi recebido com protestos, já que não deram atenção à quem comparaceu ao local para a recepção do horário .

Mesmo com a derrota e os protestos promovidos pelos torcedores, Gabigol mostrou confiança para o desafio de que o Flamengo tem pela frente: o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, diante do São Paulo, no próximo domingo (17), às 16h, no Maracanã.

“[...] A gente realmente não conseguiu vencer esses jogos depois da data Fifa. A gente se preparou, fez amistoso, treinou, mas realmente as coisas não aconteceram É difícil apontar o que aconteceu. Se fosse fácil, a gente teria resolvido. Se a gente tivesse saído vencendo por 1 a 0, as coisas poderiam ter sido diferentes. O que temos que fazer é ir para casa, descansar, trabalhar novamente, e domingo vencer um jogo que é muito importante”, frisou o camisa dez.