Árbitro acertou ao expulsar Gabigol na derrota do Flamengo

Gabigol foi expulso na derrota do Flamengo para o Athletico-PR em Kleber Andrade Crédito: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Agência O Globo

Na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Athletico-PR, que foi uma grande decepção dos capixabas flamenguistas, enfim um árbitro expulsou o indisciplinado Gabigol. O atacante, que vive reclamando de tudo com a arbitragem dentro de campo, dessa vez foi "dedurado" pelo VAR quando acertou um soco de forma intencional no adversário.

O bom árbitro gaúcho, Rafael Klein, que teve muito boa atuação, marcando inclusive um pênalti para o time paranaense, aplicou apenas o cartão amarelo na jogada, mas após rever o lance no monitor não hesitou em trocar a cor do cartão para vermelho.

"FUI ME PROTEGER!" ? Gabigol explicou o lance em que acabou expulso por acertar Cuello com o braço. O que achou? ? #Brasileirão2023 pic.twitter.com/z9MSWzhyLk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 14, 2023

Eliminatórias

O VAR, aliás, foi o principal alvo das críticas no primeiro tempo da partida entre Brasil e Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Muitos defendem, inclusive, que a ferramenta precisa ser alterada "para o bem do futebol". A sugestão é de que não seja mais traçada a tal "linha parametrizada" e se decida apenas pela imagem.

A Seleção Brasileira teve dois gols anulados no primeiro tempo, nos quais teve participação do VAR. Em ambas jogadas, os responsáveis pela tecnologia não conseguiram confirmar um impedimento visível no primeiro replay. Assim, foram perdidos mais de sete minutos apenas em uma das análises, o que é um absurdo e fora dos padrões exigidos pela Fifa que é de um minuto e meio no máximo.