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Em cima do lance

Árbitro acertou ao expulsar Gabigol na derrota do Flamengo

O árbitro gaúcho Rafael Klein teve muito boa atuação, acertando, inclusive, ao marcar um pênalti para o time paranaense

Públicado em 

14 set 2023 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Gabigol foi expulso na derrota do Flamengo para o Athletico-PR em Kleber Andrade
Gabigol foi expulso na derrota do Flamengo para o Athletico-PR em Kleber Andrade Crédito: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Agência O Globo
Na derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Athletico-PR, que foi uma grande decepção dos capixabas flamenguistas, enfim um árbitro expulsou o indisciplinado Gabigol. O atacante, que vive reclamando de tudo com a arbitragem dentro de campo, dessa vez foi "dedurado" pelo VAR quando acertou um soco de forma intencional no adversário.
O bom árbitro gaúcho, Rafael Klein, que teve muito boa atuação, marcando inclusive um pênalti para o time paranaense, aplicou apenas o cartão amarelo na jogada, mas após rever o lance no monitor não hesitou em trocar a cor do cartão para vermelho.

Eliminatórias

O VAR, aliás, foi o principal alvo das críticas no primeiro tempo da partida entre Brasil e Peru, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Muitos defendem, inclusive, que a ferramenta precisa ser alterada "para o bem do futebol". A sugestão é de que não seja mais traçada a tal "linha parametrizada" e se decida apenas pela imagem.
A Seleção Brasileira teve dois gols anulados no primeiro tempo, nos quais teve participação do VAR. Em ambas jogadas, os responsáveis pela tecnologia não conseguiram confirmar um impedimento visível no primeiro replay. Assim, foram perdidos mais de sete minutos apenas em uma das análises, o que é um absurdo e fora dos padrões exigidos pela Fifa que é de um minuto e meio no máximo.
No futebol europeu se cumpre bem esse tempo, mas a arbitragem da América do Sul não consegue evoluir nesse quesito.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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