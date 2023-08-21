Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do Lance

Número de simulações chama a atenção na rodada do Brasileirão

Se há algum tempo a moda era a simulação de pênaltis com os jogadores tentando enganar a arbitragem em lances patéticos e teatrais, agora a moda é simular o recebimento de agressão no rosto, quando, na realidade, na maioria das vezes, nada aconteceu

Públicado em 

21 ago 2023 às 16:40
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Árbitros precisam ficar atentos à cada bola para não caírem nas simulações dos jogadores
Árbitros precisam ficar atentos à cada bola para não caírem nas simulações dos jogadores Crédito: Robson Mafra/Agif
Em uma rodada de boas arbitragens no Campeonato Brasileiro, o que vem chamando a atenção é o número de simulações por parte dos jogadores em todos os jogos, aliás, só mudou a motivação.
Se há algum tempo a moda era a simulação de pênaltis com os jogadores tentando enganar a arbitragem em lances patéticos e teatrais, agora a moda é simular o recebimento de agressão no rosto, quando, na realidade, na maioria das vezes, nada aconteceu ou o toque recebido é no ombro, ou no peito, mas eles caem com as mãos no rosto tentando induzir o árbitro ao erro.
Para combater a simulação nos pênaltis, a Fifa adotou a punição com cartão amarelo e a expulsão na reincidência. Atualmente, com a orientação de punição rigorosa em faltas cometidas com golpes de mãos na cabeça do adversário, os artistas entraram em cena de novo.
No futebol brasileiro, uma determinação para proteger os jogadores vira uma "esperteza" que depõe contra eles próprios, até porque em tempos de VAR nada vai passar batido e todos serão desmascarados. A grande questão é se isso é fruto de uma cultura falida ou falta de conhecimento de que usar a regra e as normas a seu favor é muito mais proveitoso do que tentar enganar o tempo todo.
Essa situação, junto ao o excesso de reclamações, são uma das causas da queda do nosso futebol no cenário mundial. Não que isso não aconteça na Europa, por exemplo. A diferença é que lá a punição é pesada e a tolerância é zero de verdade. 

Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina, que teve a seleção da Espanha como campeã, trouxe boas intervenções do VAR, mostrando uma grande evolução no uso do equipamento. A rapidez nas decisões e a pouca margem para polêmica marcaram a atuação do árbitro de vídeo ao longo do Mundial. Outra boa novidade foi que pela primeira vez as árbitras anunciaram para o público — através do sistema de som dos estádios — suas decisões. Isso desmistifica que o árbitro não deve ou não pode se comunicar com a imprensa e com os torcedores e humaniza a figura dos árbitros, até então um personagem sem voz.

Veja Também

Flamengo 'vence, mas não convence', e Sampaoli tenta equilibrar balança

Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas quartas de final

Ministro da Espanha considera inaceitável beijo de dirigente em jogadora e exige desculpas

Wallace Valente

Árbitro capixaba com maior número de atuações nacionais e internacionais, especializado em gestão esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, além de partidas das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica
Imagem de destaque
8 saladas especiais para a Páscoa
Imagem de destaque
Irã abate caça dos EUA, e operação americana resgata uma pessoa, diz imprensa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados