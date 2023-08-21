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Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas quartas de final

Entre terça (22) e quinta-feira (24), Internacional, Palmeiras e Fluminense entram em campo em busca de mais uma classificação na competição mais cobiçada da América do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 11:12

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 11:12

Inter, Palmeiras e Flu entram em campo nesta semana pela Libertadores
Inter, Palmeiras e Flu entram em campo nesta semana pela Libertadores Crédito: Redes Sociais (Johnny), Cesar Greco (Palmeiras) e Marcelo Gonçalves (Fluminense)
Entre terça (22) e quinta-feira (24), Internacional, Palmeiras e Fluminense entram em campo em busca de mais uma classificação na competição mais cobiçada da América do Sul.
O Colorado, fora de casa, enfrenta o Bolívar, nesta terça-feira (22), às 19 horas. Já o Palmeiras vai até a Colômbia para encarar o Deportivo Pereira, às 21h30 de quarta-feira (23), em partida que conta com a transmissão da TV Gazeta. Na quinta, o Fluminense joga no Maracanã contra o Olimpia, do Paraguai, também às 21h30. Confira na tabela abaixo as datas, horários, locais e como acompanhar o seu time do coração!

Terça-feira (22)

  • Bolívar (BOL) x Internacional
    Local:     Hernando Siles, La Paz - Bolívia
    Horário: 19h
    Onde assistir: Paramount +

Quarta-feira (23)

  • Deportivo Pereira (COL) x Palmeiras
    Local:     Hernán Ramírez Villegas, Pereira - Colômbia
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta

Quinta-feira (24)

  • Fluminense x Olimpia
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Onde assistir: ESPN e Star+

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