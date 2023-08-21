Libertadores: confira onde assistir aos times brasileiros nas quartas de final

Entre terça (22) e quinta-feira (24), Internacional, Palmeiras e Fluminense entram em campo em busca de mais uma classificação na competição mais cobiçada da América do Sul.

O Colorado, fora de casa, enfrenta o Bolívar, nesta terça-feira (22), às 19 horas. Já o Palmeiras vai até a Colômbia para encarar o Deportivo Pereira, às 21h30 de quarta-feira (23), em partida que conta com a transmissão da TV Gazeta. Na quinta, o Fluminense joga no Maracanã contra o Olimpia, do Paraguai, também às 21h30. Confira na tabela abaixo as datas, horários, locais e como acompanhar o seu time do coração!