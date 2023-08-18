Goleiro capixaba deixa futebol português e assina com clube da Arábia Saudita

Al-Akhdoud SC Crédito: Al-Akhdoud SC

Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mané, Kanté, Firmino... Nas últimas janelas de transferências, a Arábia Saudita foi invadida por estrelas mundiais, oriundas do futebol europeu. E, nesse novo centro, também tem um capixaba. O goleiro Paulo Vitor, ex-Rio Branco, fez a sua estreia pelo Al-Okhdood, no último final de semana.

O arqueiro mateense, de 34 anos, recentemente trocou Portugal pela Arábia Saudita. Desde que deixou o Rio Branco, em 2015, Paulo Vitor atuou por oito temporadas no futebol português, onde defendeu as cores do Varzim, Rio Ave e GD Chaves, seu último clube. Em 2023, o goleiro decidiu mudar de ares e encarar novos desafios.

"O futebol árabe está crescendo demais. Vários jogadores, com grandes histórias no futebol, estão vindo para cá. Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané e agora o Neymar. São muitos jogadores que estavam disputando a Champions League, a Premier League... Então, a tendência dessa competição crescer cada vez mais. Isso que pesou na minha decisão de jogar aqui. Vim para enfrentar esses grandes craques, referência no futebol para todos", declarou o goleiro, em entrevista ao ge.globo

Na estreia do Campeonato Saudita 2023/24, o Al-Akhdoud ficou no 1 a 1 com o Al-Shabab, do volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo. Fora de casa, o time de Paulo Vitor saiu na frente, mas acabou sofrendo o empate no segundo tempo. Nesta sexta-feira (18), às 12h (de Brasília), a equipe do capixaba volta a campo para o jogo da segunda rodada, quando recebe o Al Fateh, do volante Petros, ex-Corinthians.

Gratidão a Portugal

Paulo Victor, goleiro capixaba em atuação no futebol português Crédito: Redes Sociais / @pvdosanjos

Em oito temporadas no futebol português, Paulo Vitor disputou 195 partidas na primeira e segunda divisão, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. O goleiro capixaba agradeceu a oportunidade e mostra gratidão ao país que contribuiu para a sua evolução pessoal.