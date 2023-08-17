Copa ES

Rio Branco vence o Nova Venécia e abre vantagem para a final da Copa ES

Com gol de Erick Flores, o time comandado por Max Sandro agora se prepara para o jogo de volta, que será realizado no próximo domingo (20), na casa do Leão do Norte
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 ago 2023 às 17:17

Publicado em 17 de Agosto de 2023 às 17:17

Erick Flores comemora gol pelo Rio Branco na Copa ES 2023
Erick Flores comemora gol pelo Rio Branco na Copa ES 2023 Crédito: Rafael Brozeghini/ Rio Branco
O Rio Branco venceu o Nova Venécia e abriu vantagem na disputa pela vaga da final da Copa Espírito Santo 2023. Na tarde desta quinta-feira (17), o time comandado por Max Sandro dominou a partida e venceu por 1 a 0.
Agora, as equipes se preparam para o jogo de volta, marcado para o domingo (20), no estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, às 15 horas.

O jogo

O primeiro ataque efetivo veio com o Nova Venécia. Aos seis minutos, Vitão arrancou em velocidade pelo lado esquerdo do campo e finalizou forte para a defesa de Gustavo Belli.
Jogando em casa e sem apresentar competitividade, o Rio Branco viu o Nova Venécia ocupar os espaços do campo sem dificuldade. Aos dez minutos, Lucas Saturnino fez boa jogada pela direita e finalizou para nova defesa do arqueiro capa-preta.
Em busca da recuperação, o Rio Branco foi ao ataque e levantou a torcida após belo chute de Vicente, ainda na marca de 15 minutos.
Com o jogo morno, o Rio Branco só levou perigo novamente aos 45, já dentro dos acréscimos, em boa jogada dos xarás da equipe: Erick Bahia recebeu passe de Thiaguinho, avançou em velocidade pelo lado direito e cruzou para Erick Flores empurrar para o fundo da rede, abrindo o placar para os donos da casa e marcando seu primeiro gol no retorno ao futebol capixaba.
Na segunda etapa, mais organizado na volta do vestiário, o Rio Branco chegou com perigo logo aos seis minutos com Erick Bahia, que se desvencilhou da marcação após lançamento recebido da defesa e acertou o travessão de Robert em chute cruzado.
Administrando a vantagem, na marca dos 23 minutos o Capa-preta chegou novamente ao ataque com Vicente, que tabelou com Erick Flores e finalizou forte para a defesa de Robert.
Após nova queda de rendimento na partida, a melhor chance do Rio Branco na segunda etapa ficou por conta de Erlon, já na marca de 50 minutos, que avançou para o ataque e bateu forte, mas a bola saiu pelo canto direito da meta veneciana, deixando o placar como no fim do primeiro tempo: Rio Branco 1 x 0 Nova Venécia.
Com o resultado, o cenário é favorável para o Rio Branco, que se classifica com nova vitória ou em caso de empate sem gols.
Já o Nova Venécia precisa vencer por dois gols de diferença para reverter a vantagem do alvinegro. Caso o time do Noroeste do Estado venca por um gol, a disputa será definida nos pênaltis.
  • Rio Branco: Gustavo Belli, Thiaguinho, Gustavo Carbonieri, Lucas Andrade e Vitinho; Romário, Jaquison Breno (João Prado) e Erick Flores; Vicente (Eduardo Jesus), Braga (Erlon) e Erick Bahia (João Bonani). Técnico: Max Sandro.

  • Nova Venécia: Robert, L. Saturnino, Gabriel Alves, Rafael Mexicano e Geisandro; Dudu, Matheus Lira (Liniker) e Santos (Antônio Guilherme); Matheus Nobre (Netinho), Vitão e Foca (Waschington). Técnico: Badinho.

