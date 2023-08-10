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Futebol Capixaba

Após saída do Rio Branco por declarações homofóbicas, Morotó tem novo clube

Atacante, que pediu demissão do Capa-Preta por conta da repercussão de suas declarações preconceituosas contra a Rainha Marta, jogará no Capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2023 às 18:16

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 18:16

Morotó acerta com o Capixaba para a disputa da Série B Estadual
Morotó acerta com o Capixaba para a disputa da Série B Estadual Crédito: Capixaba SC
Após pedir demissão do Rio Branco-ES, pressionado por suas declarações homofóbicas direcionadas à Rainha Marta, Morotó já tem um novo clube. Na tarde desta quinta-feira, o Capixaba oficializou o acerto com o atacante para a disputa do Campeonato Capixaba Série B.
Presidente e jogador do Capixaba, Daniel Costa afirmou que o seu clube que Morotó merece uma chance e não pode ser crucificado por suas convicções religiosas.
"Somos contra qualquer tipo de preconceito, mas todos têm os seus valores e suas convicções. Morotó é religioso e acredita no que ele falou. Então, não vamos fechar as portas para o jogador, assim como fez o Rio Branco. Principalmente pela história de superação dele, que era gari e virou um jogador de futebol vencedor."
Daniel Costa e Morotó, presidente e novo reforço do Capixaba
Daniel Costa e Morotó, presidente e novo reforço do Capixaba Crédito: Capixaba SC
Nos próximos dias, o Capixaba vai anunciar mais reforços para o elenco que vai disputar a Série B Estadual.

Campeonato Capixaba Série B 2023

O Campeonato Capixaba Série B tem início no dia 26 de agosto, com a realização da primeira rodada. Integrante do Centro-Sul, o Capixaba estreia diante do GEL. Com o mando do Tubarão, a partida deve ser realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Nesta edição da Segundinha, os 12 clubes foram divididos em dois grupos. No Centro-Norte estão CTE/Colatina, Jaguaré, Linhares, Pinheiros-ES, São Mateus e Tupy-ES. E, no Centro-Sul estão Aster, Capixaba, Castelense, GEL, Rio Branco VN e Sport-ES.
Na primeira fase, os times se enfrentam entre si, dentro dos respectivos grupos, em turno único. Após cinco rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta.
Os dois finalistas garantem o acesso e disputam o título em jogo único realizado preferencialmente no estádio estadual Kleber Andrade, em Cariacica. O ge.globo faz a cobertura completa da competição.

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