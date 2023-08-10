Após saída do Rio Branco por declarações homofóbicas, Morotó tem novo clube

Morotó acerta com o Capixaba para a disputa da Série B Estadual Crédito: Capixaba SC

Presidente e jogador do Capixaba, Daniel Costa afirmou que o seu clube que Morotó merece uma chance e não pode ser crucificado por suas convicções religiosas.

"Somos contra qualquer tipo de preconceito, mas todos têm os seus valores e suas convicções. Morotó é religioso e acredita no que ele falou. Então, não vamos fechar as portas para o jogador, assim como fez o Rio Branco. Principalmente pela história de superação dele, que era gari e virou um jogador de futebol vencedor."

Daniel Costa e Morotó, presidente e novo reforço do Capixaba Crédito: Capixaba SC

Nos próximos dias, o Capixaba vai anunciar mais reforços para o elenco que vai disputar a Série B Estadual.

Campeonato Capixaba Série B 2023

O Campeonato Capixaba Série B tem início no dia 26 de agosto, com a realização da primeira rodada. Integrante do Centro-Sul, o Capixaba estreia diante do GEL. Com o mando do Tubarão, a partida deve ser realizada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Nesta edição da Segundinha, os 12 clubes foram divididos em dois grupos. No Centro-Norte estão CTE/Colatina, Jaguaré, Linhares, Pinheiros-ES, São Mateus e Tupy-ES. E, no Centro-Sul estão Aster, Capixaba, Castelense, GEL, Rio Branco VN e Sport-ES.

Na primeira fase, os times se enfrentam entre si, dentro dos respectivos grupos, em turno único. Após cinco rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta.