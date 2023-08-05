Morotó teve o contrato rescindido pelo Rio Branco após publicar ofensas contra Marta Crédito: Jordan Nunes/RBAC

Após as declarações homofóbicas feitas pelo atacante Morotó contra Marta, seis vezes eleita como a melhor jogadora do mundo, o Rio Branco oficializou o fim do contrato com o atleta. Por meio de uma breve postagem nas redes sociais, o Capa-preta informou que o jogador não tem mais vínculo empregatício com o clube.

O caso

Na última quarta-feira (02), Morotó publicou um comentário com declarações homofóbicas contra Marta e sua namorada, logo após a eliminação do Brasil diante da Jamaica, na Copa do Mundo Feminina.

"É uma pena que elas vão queimar no fogo do inferno. Será que elas conhecem a palavra de Deus? Eu sinto muito em dizer isso, mas todas elas vão para o fogo do inferno. Sinto muito, mas isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor Todo-Poderoso, todas elas vão para o inferno", disse Morotó, em comentário nas redes sociais.

Your browser does not support the audio element. Rio Branco oficializa saída de Morotó após comentários homofóbicos contra Marta

Logo após as declarações do jogador, uma enxurrada de críticas tomou conta de suas redes sociais, e ele publicou um vídeo promovendo o discurso de homofobia.

A Gazeta tentou contato com Morotó, que não quis se pronunciar. Diante da repercussão do caso, o A reportagem detentou contato com Morotó, que não quis se pronunciar. Diante da repercussão do caso, o Rio Branco chegou a afastar o atleta , que novamente foi às redes sociais e afirmou que teria sido ele que pediu para se desligar do elenco.

Em novos vídeos, o jogador disse que mantinha o seu discurso em relação à Marta e sua companheira.

"Muitos achavam que eu viria aqui chorar e pedir desculpas, mas eu falei a palavra do Senhor... Quero aqui agradecer ao Rio Branco, porque o clube é maior que o Morotó, mas não é maior o Cristo Jesus... Não estou nem aí para o que vão pensar, se é LBGT ou sei lá. Estou tranquilo e vou continuar falando do Evangelho", afirmou ele em novas postagens.