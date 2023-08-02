Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lamentável

Jogador do Rio Branco faz ataque homofóbico à Marta: “Vai queimar no inferno”

Morotó afirmou que Marta vai "queimar no fogo do inferno" por ser homossexual, após eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 ago 2023 às 15:34

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 15:34

Morotó realizou ataques homofóbicos contra a jogadora Marta após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina
Morotó realizou ataques homofóbicos contra a jogadora Marta após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco
Mais um caso lamentável de preconceito. O atacante Morotó, do Rio Branco, comentou ataques homofóbicos em suas redes sociais contra a jogadora Marta, após o Brasil empatar com a Jamaica em 0 a 0 e ser eliminado da Copa do Mundo. Além disso, o atleta publicou um vídeo, onde afirma não ser homofóbico, e que está apenas reproduzindo "a palavra de Deus".
Morotó faz ataques homofóbicos contra Marta após jogo do Brasil
Morotó faz ataques homofóbicos contra Marta após jogo do Brasil Crédito: Redes Sociais/Reprodução
"É uma pena que elas vão queimar no fogo do inferno. Será que elas conhecem a palavra de Deus? Eu sinto muito em dizer isso, mas todas elas vão para o fogo do inferno. Sinto muito, mas isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor Todo-Poderoso, todas elas vão para o inferno", disse Morotó, em comentário nas redes sociais.
A crítica do jogador foi direcionada à Marta, maior jogadora de todos os tempos do futebol feminino, após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo Feminina. A atleta é assumidamente homossexual, e inclusive recebeu apoio de sua namorada após a partida contra a Jamaica. 
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o jogador, mas ele não quis se pronunciar. Já o Rio Branco, clube em que Morotó atua, soltou uma nota condenando a atitude do atleta e informou o afastamento do mesmo. Confira o pronunciamento na íntegra.
"O Rio Branco Atlético Clube repudia veementemente as declarações particulares feitas de forma exclusivamente pelo atleta Morotó, e ressalta que não compactua com falas e ações homofóbicas.
Somos um clube que há 110 anos luta contra todo o tipo de preconceito. Temos por princípios a defesa da diversidade e da igualdade. O futebol precisa ser ambiente de acolhimento e respeito, por isso sempre reforçamos nosso posicionamento contra todas as manifestações intolerantes.
Entendemos que o futebol vai muito além das quatro linhas, pois tem o poder de mobilizar as pessoas e transformar vidas, sendo instrumento para fomentar a conscientização sobre os destrutivos impactos da discriminação.
O clube vem estruturando internamente o Núcleo Capa-preta Antidiscriminação (Nucad), que visa criar estratégias e ações para engajar o clube e sua torcida em questões importantes na sociedade brasileira, como a luta contra o preconceito, promovendo transformações sociais por meio do futebol.
O clube comunica o afastamento do atleta e, junto ao seu Departamento Jurídico, está analisando a situação de forma emergencial para tomada de demais ações.
Deixamos também nosso respeito à Marta, maior atleta de futebol feminino de todos os tempos."

Veja Também

Copa Espírito Santo 2023 tem paralisação decretada; entenda

João Paulo comemora força da torcida do Vitória: "nosso 12° jogador"

Representante do ES, Aster enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Sub-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba marta (futebol) Homofobia Copa do Mundo Feminina Seleção Brasileira Feminina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados