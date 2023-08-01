João Paulo comemora força da torcida do Vitória: "nosso 12° jogador"

Em entrevista exclusiva para A Gazeta, o meia e capitão do Vitória, João Paulo, ressaltou a importância da presença do torcedor para o resultado positivo, analisou o desempenho da equipe na partida, e contou o que acredita que o Alvianil precisa fazer para voltar do Distrito Federal com a classificação para as oitavas de final. Confira no vídeo acima.