Vitória vence o Ceilândia-DF pelo jogo de ida da segunda fase da Série D

Carlinhos marcou um belo gol que deu a Vitória para a equipe capixaba Crédito: Ricardo Medeiros

O Vitória venceu o Ceilândia-DF por 1 a 0 neste sábado (29) e largou na frente na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Com gol de Carlinhos, a equipe Alvianil fez valer o mando de campo e conquistou uma importante vantagem para o jogo de volta, que será no Distrito Federal. O duelo aconteceu no estádio Salvador Costa, que contou com um ótimo público.

A segunda partida acontece no próximo sábado (5), às 15h30, no estádio Abadião. Por ter vencido o jogo de ida, o Vitória precisa apenas de um empate para conquistar a classificação para as oitavas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão da vaga fica para a disputa de pênaltis.

O jogo

O começo da partida não foi fácil para o Vitória. Mesmo com o apoio da torcida, que compareceu em peso ao Salvador Costa, o Alvianil foi bastante pressionado nos primeiros 15 minutos do confronto. Os jogadores aparentavam nervosismo e não conseguiam criar chances de gol.

Porém, bastou uma oportunidade para o Alvianil abrir o placar. Aos 20 minutos, Carlinhos recebeu presente da zaga do Ceilândia-DF, driblou o marcador e acertou um belo chute rasteiro para colocar os capixabas na liderança do placar. Após o gol, os donos da casa ganharam confiança, passando a ter controle das ações do jogo.

No segundo tempo a partida foi mais morna. A equipe do Distrito Federal voltou ligada e chegou a levar perigo, mas foi o Vitória que criou a melhor oportunidade de gol. Aos 16 minutos, Maicon Esquerdinha faz boa jogada e cruzou rasteiro para Breno Santos, que se enrolou com a bola e desperdiçou a chance.

O treinador Ney Barreto promoveu a estreia do atacante Rafael Casto, que chegou a finalizar com perigo aos 28 minutos. Na parte final do jogo, as duas equipes se cansaram e o Vitória foi eficiente ao administrar o placar favorável.

Ficha Técnica

Vitória 1 x 0 Ceilândia-DF

Campeonato Brasileiro Série D - Segunda Fase

Data: sábado (29)

Local: Salvador Costa, Bento Ferreira

Horário: 15h

Gols: Carlinhos, aos 20 minutos do primeiro tempo

Vitória: Felipe; Lucas Bala (Breno Santos), Willian Gaúcho, João Moura, Matheus Silva (Rafael Castro); Jonata Pé de Pato, Carlinhos (Dodô), João Paulo (Alemão), Aloísio (Marcudinho), Maicon Esquerdinha; Tony. Técnico: Ney Barreto.

Ceilândia-DF: Matheus; Wisley, Euller, Badiuga, Danillo; Pedro Bambu, Lagoa (Bosco), Cleyton (Nolasco); Iago (Lucas Vitor), Romarinho (Elbinho), Clemente (Gabriel Barcos). Técnico: Adelson de Almeida.