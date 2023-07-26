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Saiba como adquirir ingressos para Vitória x Ceilândia-DF pela Série D

Clube Alvianil divulgou os valores e os locais de venda dos ingressos para a partida válida pela segunda fase da competição

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 15:23
Vitória tem alcançado bons públicos na Série D em 2023
Vitória tem alcançado bons públicos na Série D em 2023 Crédito: João Barbosa
O Vitória-ES recebe o Ceilândia, neste sábado, às 15h (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023. A partida acontece no estádio Salvador Costa, em Vitória, no Espírito Santo, e os ingressos já estão à venda e pontos físicos e na internet.
O torcedor pode comprar as entradas na secretaria do clube (horário comercial) e no Bar 107, ambos localizados no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Os ingressos para a partida também podem ser adquiridos de forma online no endereço www.superticket.com.br. No site, será cobrada uma taxa adicional de R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia).
Têm direito à meia-entrada: idosos, estudantes, doadores de sangue, torcedores com camisa do Vitória-ES, funcionários públicos da Prefeitura e da Câmara de Vitória, clientes Banestes (mediante apresentação do cartão), clientes Unimed (mediante apresentação da carteirinha), quem levar 2kg de alimentos não-perecível (ingresso solidário) e sócios-torcedores do plano Sangue Azul. Crianças com até 11 anos e sócios-torcedores do plano Águia Azul não pagam entrada.
No sábado, dia do jogo, os ingressos serão vendidos na bilheteria do Salvador Costa. O Vitória Futebol Clube informa que para a aquisição das entradas no estádio serão aceitos pagamentos em dinheiro, cartão e PIX.

Serviço

Vitória x Ceilândia-DF
  • Segunda fase - Campeonato Brasileiro Série D
  • Data: sábado, 29 de julho
  • Horário: 15h
  • Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
  • Ingressos: R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (Meia)
  • Pontos de venda: secretaria do clube (8h - 16h30); Bar 107 Salvador Costa (15h-22h); superticket.com.br (online) e bilheteria no dia do jogo (dinheiro, cartão e pix).
  • Direito a meia: Idosos, Estudantes, Doadores de sangue, Camisa do Vitória, Funcionários Públicos da PMV e CMV, Clientes Banestes (mediante apresentação do cartão), Clientes Unimed (mediante apresentação da carteirinha) e Ingresso solidário (2kg de alimentos).
  • Gratuidades: Crianças até 11 anos e Sócios-torcedores do plano Águia Azul.

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