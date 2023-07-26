Camilatto, do Vitória, vai passar por cirurgia e não joga mais a Série D

Camilatto é um dos principais nomes do Vitória nas últimas temporadas Crédito: Alexandre Durão

Nos próximos dois sábados, o Vitória enfrenta o Ceilândia-DF pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023 . Para as duas partidas e o restante da temporada, caso siga avançando, o Alvianil não contará com o seu goleiro titular, Allan Camilatto.

Um dos principais nomes da equipe, nos últimos dois anos, o camisa 1 sofreu uma lesão no ombro esquerdo, no dia 27 de junho, durante um treino. De imediato, Camilatto iniciou o tratamento com a fisioterapia e, no dia 03 de julho, chegou a entrar em campo na goleada sofrida contra o Democrata-GV.

Desde então, o goleiro não foi mais relacionado para os jogos da Série D e deu lugar a Felipe, que atuou nas vitórias diante do Real Noroeste, Santo André e Resende.

Nesta terça-feira (25), o fisioterapeuta da equipe alvianil, Pedro Beltrão, confirmou que Allan Camilatto será submetido a uma cirurgia, no início do mês de agosto, e deve retornar aos gramados apenas no ano que vem.

"Realizamos com ele (Camilatto) um exame de imagem onde constatou uma lesão e a mesma é necessário fazer uma cirurgia. Já demos início ao processo pré-operatório. Tem uma consulta marcada para esta semana e, correndo tudo conforme o esperado, no começo de agosto já está operado, dando início a fisioterapia intensiva. Ciente da complexidade e do calendário que aqui temos no Brasil, é um pouco inviável ele estar retornando a jogos em 2023, tendo em vista que o tempo de recuperação da mesma gira em torno de quatro a cinco meses", declarou o fisioterapeuta, em entrevista ao ge.globo/es

Sem Allan Camilatto, o técnico Ney Barreto tem agora três opções para o gol: Felipe, que foi titular nas últimas três partidas, Jonathan Loredo, e Yuri Duarte, novo reforço do clube.

Jogos do Vitória na segunda fase da Série D

Na segunda fase da Série D do Brasileirão, o Vitória vai enfrentar o Ceilândia. O jogo de ida acontece neste sábado, às 15h (de Brasília), no estádio Salvador Costa, em Vitória. A volta será no dia 05 de agosto, às 15h30, no Abadião, em Ceilândia, no Distrito Federal.