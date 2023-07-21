Time de Richarlison, Nova Venécia é a mais nova SAF do futebol capixaba

Nova Venécia oficializou a novidade nesta quinta-feira (20) Crédito: Samuel Gomes

O Nova Venécia, clube que tem como proprietário o atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, aguarda por uma gestão de SAF. O time do noroeste do Espírito Santo é o primeiro do Estado a registrar o modelo para venda de 90% de suas ações. A informação foi oficializada nas redes sociais do Leão do Norte, nesta quinta-feira (21).

Desportiva Ferroviária. O Nova Venécia teve uma mudança no estatuto aprovada para se tornar Sociedade Anônima do Futebol. A alteração fez com que o Leão do Norte possa negociar com empresas e/ou investidores, a exemplo do que vem sendo feito no Rio Branco

A chegada meteórica do time veneciano à Série A do Capixaba e as participações recentes em competições nacionais potencializaram a transformação em SAF. O presidente Antônio de Andrade, que é pai do atacante Richarlison, destacou que ainda não há contato com possíveis investidores.

"No nosso atual entendimento, a transformação do modelo associativo para SAF nos traz uma adequação mais precoce das novas práticas e tendências do mercado e gestão do futebol, diminuindo de forma significativa nossos riscos de nos tornar reféns de práticas ultrapassadas", declarou.

Os diretores tiveram que votar a pauta ligada à SAF. A confecção da documentação e a retirada do modelo associativo foi conduzida pelo diretor de futebol Aridelson Bianchi.

A votação foi decidida internamente, sem a participação dos sócios-torcedores do clube. Os fãs ainda não tiveram acesso aos detalhes do documento.

"Toda esta ação foi desencadeada com a chegada do nosso novo diretor-executivo, através de suas iniciativas, tais como, a criação de um setor jurídico, readequação dos controles contábeis, financeiros e a reestruturação administrativa e do futebol. Conseguimos num curto espaço de tempo viabilizar as condições necessárias para mantermos o clube economicamente funcional".

Ex-goleiro Gomes seria o futuro investidor do Nova Venécia?

Os torcedores do time da cidade de Nova Venécia convivem com o rumor de que o ex-goleiro Gomes estaria disposto a adquirir 49% das ações. Gomes foi marcado nas redes sociais do clube, no post de anúncio da SAF, pelo advogado Tiago Lenoir, e já acompanhou jogos do Leão do Norte. Além disso, o goleiro que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 atuou com Richarlison, no Watford-ING, em 2017 e 18.

"Não temos nada previsto ou em negociação. Vamos continuar a trabalhar para uma melhor estruturação possível de todos os seguimentos que envolvam os setores do clube, nos colocando em destaque frente ao mercado e quando houverem propostas que sejam absolutamente agregadoras de valores positivos vamos analisar com as devidas atenções", esclareceu o presidente Antônio Andrade.

Nova Venécia na Copa Espírito Santo 2023

Em meio ao anúncio da mudança para a SAF, o Nova Venécia segue em busca do bicampeonato da Copa Espírito Santo. Nas quartas de final, o Leão do Norte enfrenta o arquirrival Real Noroeste. O jogo de ida acontece na quarta-feira, dias 26 de julho, às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta será realizada no dia 30, domingo, às 15h, no Zenor Pedrosa.