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Time de Richarlison, Nova Venécia é a mais nova SAF do futebol capixaba

Leão do Norte já está com o CNPJ regularizado, enquanto Rio Branco e Desportiva ainda estão em processo de registro

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 15:18

Vitor Nicchio

Vitor Nicchio

Publicado em 

21 jul 2023 às 15:18
Nova Venécia oficializou a novidade nesta quinta-feira (20)
Nova Venécia oficializou a novidade nesta quinta-feira (20) Crédito: Samuel Gomes
O Nova Venécia, clube que tem como proprietário o atacante Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, aguarda por uma gestão de SAF. O time do noroeste do Espírito Santo é o primeiro do Estado a registrar o modelo para venda de 90% de suas ações. A informação foi oficializada nas redes sociais do Leão do Norte, nesta quinta-feira (21).
O Nova Venécia teve uma mudança no estatuto aprovada para se tornar Sociedade Anônima do Futebol. A alteração fez com que o Leão do Norte possa negociar com empresas e/ou investidores, a exemplo do que vem sendo feito no Rio Branco e Desportiva Ferroviária.
A chegada meteórica do time veneciano à Série A do Capixaba e as participações recentes em competições nacionais potencializaram a transformação em SAF. O presidente Antônio de Andrade, que é pai do atacante Richarlison, destacou que ainda não há contato com possíveis investidores.
"No nosso atual entendimento, a transformação do modelo associativo para SAF nos traz uma adequação mais precoce das novas práticas e tendências do mercado e gestão do futebol, diminuindo de forma significativa nossos riscos de nos tornar reféns de práticas ultrapassadas", declarou.
Os diretores tiveram que votar a pauta ligada à SAF. A confecção da documentação e a retirada do modelo associativo foi conduzida pelo diretor de futebol Aridelson Bianchi.
A votação foi decidida internamente, sem a participação dos sócios-torcedores do clube. Os fãs ainda não tiveram acesso aos detalhes do documento.
"Toda esta ação foi desencadeada com a chegada do nosso novo diretor-executivo, através de suas iniciativas, tais como, a criação de um setor jurídico, readequação dos controles contábeis, financeiros e a reestruturação administrativa e do futebol. Conseguimos num curto espaço de tempo viabilizar as condições necessárias para mantermos o clube economicamente funcional".

Ex-goleiro Gomes seria o futuro investidor do Nova Venécia?

Os torcedores do time da cidade de Nova Venécia convivem com o rumor de que o ex-goleiro Gomes estaria disposto a adquirir 49% das ações. Gomes foi marcado nas redes sociais do clube, no post de anúncio da SAF, pelo advogado Tiago Lenoir, e já acompanhou jogos do Leão do Norte. Além disso, o goleiro que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 atuou com Richarlison, no Watford-ING, em 2017 e 18.
"Não temos nada previsto ou em negociação. Vamos continuar a trabalhar para uma melhor estruturação possível de todos os seguimentos que envolvam os setores do clube, nos colocando em destaque frente ao mercado e quando houverem propostas que sejam absolutamente agregadoras de valores positivos vamos analisar com as devidas atenções", esclareceu o presidente Antônio Andrade.

Nova Venécia na Copa Espírito Santo 2023

Em meio ao anúncio da mudança para a SAF, o Nova Venécia segue em busca do bicampeonato da Copa Espírito Santo. Nas quartas de final, o Leão do Norte enfrenta o arquirrival Real Noroeste. O jogo de ida acontece na quarta-feira, dias 26 de julho, às 19h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. A volta será realizada no dia 30, domingo, às 15h, no Zenor Pedrosa.
De acordo com o regulamento, por ter feito uma melhor campanha na primeira fase, o Nova Venécia tem vantagem de jogar pela igualdade na soma do placar agregado, dos dois jogos das quartas de final. O futuro campeão da Copa ES garante a vaga na Série D do Brasileirão 2024. O vice vai para a Copa Verde.

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