Hora da verdade

Definidos os confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023

Última rodada da fase de grupos aconteceu na tarde desta terça-feira (18), com seis jogos simultâneos às 15h. Mata-mata começa no próximo final de semana

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2023 às 17:36
Confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023
Confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: ge.globo
Oito clubes ainda seguem na disputa pelo título da Copa Espírito Santo (veja a tabela) e pelas vagas na Copa do Brasil e na Copa Verde 2024. A primeira fase da copa estadual chegou ao fim, nesta terça-feira (18), e foram definidos os confrontos das quartas de final.
Primeiro colocado, o Nova Venécia enfrenta a Real Noroeste, que ficou na 8ª posição. Vice-líder, o Serra pega o Pinheiros, sétimo colocado. Terceiro lugar, o Porto Vitória duela contra o Capixaba, que terminou em sexto. Por último, quarto colocado, o Rio Branco-ES confronta o Rio Branco VN, quinto lugar.
  • (1º) Nova Venécia x (8º) Real Noroeste
  • (4º) Rio Branco-ES x (5º) Rio Branco VN
  • (2º) Serra x (7º) Pinheiros
  • (3º) Porto Vitória x (6º) Capixaba
De acordo com o regulamento, nas quartas de final, os quatro primeiros colocados (Nova Venécia, Serra, Porto Vitória e Rio Branco-ES) têm vantagem de jogar pela igualdade na soma do placar agregado. Além disso, esses times fazem o segundo e decisivo jogo com o mando de campo.
Os dias, horários e locais das duas partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semanas dos dias 22 e 29 de abril.

