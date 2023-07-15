Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esperança

Vitória vence o Santo André de virada e segue vivo na Série D do Brasileiro

Alvianil saiu atrás no placar, mas voltou melhor na segunda etapa e venceu a partida por 3 a 1. Resultado mantém a equipe com chance de classificação na última rodada
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

15 jul 2023 às 17:00

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 17:00

Tony, atacante do Vitória
Tony, artilheiro do Vitória, marcou um dos gols da equipe na partida Crédito: Vitor Nicchio/ge.globo
O Vitória segue vivo no Campeonato Brasileiro Série D. O Alvianil venceu o Santo André por 3 a 1 na tarde deste sábado (15) e vai disputar a última rodada da fase de grupos com chances de classificação para o mata-mata da competição. O bom público presente no Salvador Costa viu a equipe da casa sair atrás no placar, mas presenciou uma virada heroica na segunda etapa. 
Com o resultado, o Vitória permanece na quinta colocação do Grupo 6 da competição, com 17 pontos, um a menos que o quarto colocado, Santo André. Na última rodada, enfrenta o Resende fora de casa, precisando vencer o seu jogo e contar com um tropeço da equipe paulista para garantir a classificação para a segunda fase. 

O jogo

Precisando vencer, o Vitória começou o jogo indo para cima do adversário. Tinha mais a posse de bola e criava algumas chances, sendo a mais perigosa aos 19 minutos da primeira etapa, quando o goleiro do Santo André precisou sair do gol após lançamento e João Paulo quase marcou.
No entanto, aos 22 minutos, uma desatenção geral da zaga alvianil permitiu que os paulistas abrissem o placar com Alexiel, em bola cruzada na área. Depois do gol, o psicológico da equipe da casa ficou abalado. Mesmo assim, quase conseguiram o empate no último lance, quando Breno Santos cruzou na direita e encontrou Maicon na segunda trave, que chapou e obrigou boa defesa do goleiro. 
Na segunda etapa, o treinador Ney Barreto promoveu mudanças para melhorar a equipe. Desfez o esquema com três zagueiros, tirou Vitor e Aloísio e colocou Marcudinho e Matheus Silva. As substituições deram certo e o Vitória voltou melhor na partida. Aos 11 minutos, Breno Santos cruzou, a bola quicou no gramado e bateu na mão do zagueiro adversário. Pênalti para o Alvianil, que foi convertido por Tony. 
Os capixabas permaneceram indo para cima, pois precisavam do resultado positivo para manter as esperanças de classificação no grupo. Aos 18 minutos, William Gaúcho subiu mais do que a zaga adversária após cruzamento na área e virou a partida. Após o gol, o Santo André foi para cima e proporcionou alguns sustos ao Vitória, mas aos 38 minutos, Carlinhos saiu na cara do gol sem goleiro, e foi agarrado por Nelsinho Jr, que foi expulso. Com um a menos, os paulistas não tiveram forças para reagir e sofreram o terceiro gol após bela jogada individual do lateral Gabriel Fernandes. 

Ficha do jogo

  • Vitória 3 x 1 Santo André
  • Campeonato Brasileiro Série D - 13° rodada
  • Local: Salvador Costa, Bento Ferreira
  • Data: 15 de julho
  • Horário: 15h
  • Gols: Primeiro Tempo: Alexiel, aos 22 minutos; Segundo Tempo: Tony, aos 11 minutos, William Gaúcho, aos 18 minutos e Gabriel Fernandes, aos 42 minutos. 
  • Vitória: Felipe; Breno Santos (Gabriel Fernandes), João Moura, William Gaúcho, Vitor (Matheus Silva), Maicon Esquerdinha (Dodô); Jonata Pé de Pato, Carlinhos (Alemão), Aloísio (Marcudinho), João Paulo; Tony. Técnico: Ney Barreto.
  • Santo André: Junior Belliato; Will Viana, Miguel Baggio (Vinicíus Baracioli), Vermudt, Gabriel Araújo, Ruan; Matheus Neris (Liberato), Guilherme Borges (Nelsinho Jr); Alexiel, Rodrigo Carioca, Flavio Torres (Luis Felipe). Técnico: Matheus Costa.

Veja Também

Real Noroeste empata com o Nova Iguaçu pela Série D do Brasileiro

Linhares e Porto Vitória fazem as finais do Capixabão Sub-15 e Sub-17

Ney Barreto promete busca pela vitória na Série D: "só nos resta vencer"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba espírito santo estádio salvador costa Futebol Futebol Capixaba Vitória (ES) Brasileiro Série D
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados