Vitória vence o Santo André de virada e segue vivo na Série D do Brasileiro

Tony, artilheiro do Vitória, marcou um dos gols da equipe na partida Crédito: Vitor Nicchio/ge.globo

O Vitória segue vivo no Campeonato Brasileiro Série D. O Alvianil venceu o Santo André por 3 a 1 na tarde deste sábado (15) e vai disputar a última rodada da fase de grupos com chances de classificação para o mata-mata da competição. O bom público presente no Salvador Costa viu a equipe da casa sair atrás no placar, mas presenciou uma virada heroica na segunda etapa.

Com o resultado, o Vitória permanece na quinta colocação do Grupo 6 da competição, com 17 pontos, um a menos que o quarto colocado, Santo André. Na última rodada, enfrenta o Resende fora de casa, precisando vencer o seu jogo e contar com um tropeço da equipe paulista para garantir a classificação para a segunda fase.

O jogo

Precisando vencer, o Vitória começou o jogo indo para cima do adversário. Tinha mais a posse de bola e criava algumas chances, sendo a mais perigosa aos 19 minutos da primeira etapa, quando o goleiro do Santo André precisou sair do gol após lançamento e João Paulo quase marcou.

No entanto, aos 22 minutos, uma desatenção geral da zaga alvianil permitiu que os paulistas abrissem o placar com Alexiel, em bola cruzada na área. Depois do gol, o psicológico da equipe da casa ficou abalado. Mesmo assim, quase conseguiram o empate no último lance, quando Breno Santos cruzou na direita e encontrou Maicon na segunda trave, que chapou e obrigou boa defesa do goleiro.

Na segunda etapa, o treinador Ney Barreto promoveu mudanças para melhorar a equipe. Desfez o esquema com três zagueiros, tirou Vitor e Aloísio e colocou Marcudinho e Matheus Silva. As substituições deram certo e o Vitória voltou melhor na partida. Aos 11 minutos, Breno Santos cruzou, a bola quicou no gramado e bateu na mão do zagueiro adversário. Pênalti para o Alvianil, que foi convertido por Tony.

Os capixabas permaneceram indo para cima, pois precisavam do resultado positivo para manter as esperanças de classificação no grupo. Aos 18 minutos, William Gaúcho subiu mais do que a zaga adversária após cruzamento na área e virou a partida. Após o gol, o Santo André foi para cima e proporcionou alguns sustos ao Vitória, mas aos 38 minutos, Carlinhos saiu na cara do gol sem goleiro, e foi agarrado por Nelsinho Jr, que foi expulso. Com um a menos, os paulistas não tiveram forças para reagir e sofreram o terceiro gol após bela jogada individual do lateral Gabriel Fernandes.

Ficha do jogo