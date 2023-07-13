Ney Barreto promete busca pela vitória na Série D: "só nos resta vencer"

O Vitória não pode ter mais o luxo de perder. No próximo sábado (14), a equipe recebe o Santo André no estádio Salvador Costa e precisa vencer, pois o adversário é um concorrente direto na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, o Alvianil se encontra na quinta colocação do Grupo 6, com 14 pontos, enquanto os paulistas estão em quarto, com 18 pontos.