Ney Barreto promete busca pela vitória na Série D: "só nos resta vencer"

O Vitória não pode ter mais o luxo de perder. No próximo sábado (14), a equipe recebe o Santo André no estádio Salvador Costa e precisa vencer, pois o adversário é um concorrente direto na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, o Alvianil se encontra na quinta colocação do Grupo 6, com 14 pontos, enquanto os paulistas estão em quarto, com 18 pontos.
Ney Barreto, técnico do Vitória, está ciente do tamanho do jogo do final de semana e afirmou que se trata do desafio mais importante da equipe no ano até aqui. "Só nos resta vencer, é fundamental. Não podemos ter outro resultado além da vitória e vamos em busca disso", prometeu. Confira no vídeo acima a entrevista exclusiva com o treinador do Alvianil.