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Ney Barreto promete busca pela vitória na Série D: "só nos resta vencer"

Treinador do Vitória está ciente da situação delicada do Alvianil na competição e garante que equipe irá buscar os três pontos

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 20:15

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 jul 2023 às 20:15
O Vitória não pode ter mais o luxo de perder. No próximo sábado (14), a equipe recebe o Santo André no estádio Salvador Costa e precisa vencer, pois o adversário é um concorrente direto na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, o Alvianil se encontra na quinta colocação do Grupo 6, com 14 pontos, enquanto os paulistas estão em quarto, com 18 pontos.
Ney Barreto, técnico do Vitória, está ciente do tamanho do jogo do final de semana e afirmou que se trata do desafio mais importante da equipe no ano até aqui. "Só nos resta vencer, é fundamental. Não podemos ter outro resultado além da vitória e vamos em busca disso", prometeu. Confira no vídeo acima a entrevista exclusiva com o treinador do Alvianil. 

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