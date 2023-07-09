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Futebol

Vitória vence Real Noroeste e segue em busca da classificação na Série D

Alvianil de Bento Ferreira contou com o apoio de sua torcida para garantir os três pontos no duelo entre capixabas na tarde deste domingo

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 18:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jul 2023 às 18:13
Equipe do Vitória comemora gol diante do Real Noroeste, no Brasileirão Série D 2023
Equipe do Vitória comemora gol diante do Real Noroeste, no Brasileirão Série D 2023 Crédito: Clara Fafá / VFC
No duelo de capixabas no Campeonato Brasileiro Série D, melhor para o time da Capital. Na tarde deste domingo (9), o Vitória venceu o Real Noroeste por 2 a 0, no Estádio Salvador Costa, em Vitória, em partida válida pela 12ª rodada da competição nacional, com gols de João Paulo e Breno.
Agora, o Vitória soma 14 pontos no Brasileirão, ocupando a 5ª posição da tabela, e se prepara para encarar o Santo André, no próximo sábado (15), às 15 horas. Na 8ª e última posição, matematicamente eliminado, o Real Noroeste vai até o Rio de Janeiro para duelar contra o Nova Iguaçu, também no sábado, às 11h.

O jogo

Em busca de ditar o ritmo da partida e fazer valer o mando de campo, o Alvianil de Bento Ferreira protagonizou as melhores jogadas do primeiro tempo. Explorando as laterais e investindo em bolas aéreas, o time de Ney Barreto levantou a torcida aos 19 minutos. Após cruzamento de Breno, João Paulo cabeceou firme dentro da pequena área, mas Neguete parou o ataque com grande defesa.
Após uma queda de rendimento de ambas as equipes, aos 34 o Vitória teve outra chance de abrir o placar. Aloísio cruzou, a bola atravessou toda a grande área e Teco finalizou forte, mas a bola passou por cima do travessão da equipe merengue.
Já aos 39 minutos, João Paulo e Tony arrancaram em velocidade. Após deixar a defesa do Real Noroeste para trás, o camisa 8 recebeu bom passe na entrada da área, deslocou Neguete e finalizou no cantinho para fazer 1 a 0 para o Alvianil.
Na segunda etapa, o time de Águia Branca passou a ocupar a área do adversário. Buscando espaços para aparecer na partida, aos dez minutos o Real chegou perto do gol com um chute de Aaron, mas Felipe garantiu a segurança da equipe alvianil.
Aos 13, Aloísio deu bom passe para Carlinhos, que chutou forte por cima do gol de Neguete, devolvendo o susto para a equipe de Duzinho Reis. Na marca dos 20 minutos, o Vitória chegou ao segundo gol com Breno, que recebeu cruzamento de Tony, e cabeceou livre para o fundo das redes ampliando a vantagem para o time da Capital.
O jogo esfriou e o Vitória ficou confortável em campo, apenas administrou o restante da partida, enquanto o Real Noroeste insistia para furar a defesa adversária, sem sucesso.
  • Vitória: Felipe, Breno (Gabriel Fernandes), Alex (Alemão), Gaúcho, Vitor e Maicon (Matheus Santos); Carlinhos, João Paulo e Aloísio (Rodriguinho); Teco (Dodô) e Tony.
    Técnico: Ney Barreto;

  • Real Noroeste: Neguete, Victor Salvador, Gustavo, Gabriel Santos e Guga (Rhuan); Matheus Guará, Paulo Matheus (Ryan) e Robert; Aaron (Willian), Matheus Paulista (Allan) e Juninho Potiguar (Balbino).
    Técnico: Duzinho Reis;

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