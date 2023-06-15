Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Declaração dura

"É esquecer essa série D", dispara Neguete sobre o Real Noroeste no torneio

Um dos destaques do elenco, goleiro do time capixaba, que ocupa a lanterna de seu grupo na competição nacional, joga a toalha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2023 às 16:23

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 16:23

Neguete é considerado um do jogadores mais experientes do Real Noroeste
Neguete é considerado um do jogadores mais experientes do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio
O Real Noroeste até esboçou uma reação com grandes chances criadas, mas não resistiu e voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na noite desta quarta-feira (14), o time capixaba perdeu para o Santo André, por 3 a 0, no José Olímpio da Rocha. 
Com o placar, o Real Noroeste virou lanterna do Grupo 6. Os merengues capixabas conheceram sua terceira derrota consecutiva na Quarta Divisão. Na Série D, já foram seis resultados negativos - com 16% de aproveitamento. O desempenho, agora, divide espaço com salários atrasados e ameaças.  
O saldo final da partida com o Real se traduz em uma “noite para esquecer". Durante os 90 minutos, o time de Águia Branca produziu, mas não obteve melhora. Dividindo as atenções com a Copa Espírito Santo 2023, o goleiro Neguete reconheceu o momento abaixo do esperado.
"Para ser sincero, eu falo por nós jogadores, estávamos treinando (ontem), vimos só uma movimentação da diretoria e não presenciamos. A parte da direção tem que esclarecer, mas nós jogadores que jogaram não vimos. Infelizmente, não presenciamos, não deu para ver. Então não posso falar. Eu posso dizer as coisas que estão acontecendo dentro de campo. Estamos tendo chance, não fizemos. O pessoal tem uma chance e às vezes faz três gols. É esquecer essa Série D", declarou o goleiro, em entrevista à TVE.
O Real Noroeste ainda não conseguiu mostrar o porquê de ser considerado a principal força do Espírito Santo. O time chegou a Série D 2023 com o status de atual tricampeão capixaba.
"Infelizmente, também não sabemos o que está acontecendo. A gente está trabalhando, se doando e não entendemos porque a má fase não passa. Fizemos um bom jogo, imprimimos um bom ritmo, mas a gente errou muito, pecamos muito na infantilidade do não amadurecimento na Série D. Temos falhas que não tem como para um clube que quer classificar e pretende subir. Temos chance de fazer gol e não fizemos. Infelizmente, não tem como falar", complementou.

Veja Também

Vitória luta, mas acaba superado pelo Nova Iguaçu no Brasileirão Série D

Confusão no treino do Real Noroeste vira caso de polícia em Águia Branca

Sócios aprovam de forma unânime, e SAF do Rio Branco é oficializada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026
Imagem de destaque
Até quando os motoristas vão ficar cara a cara com o perigo nesta rodovia?
Editais e Avisos - 02/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados