"É esquecer essa série D", dispara Neguete sobre o Real Noroeste no torneio

Neguete é considerado um do jogadores mais experientes do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio

O Real Noroeste até esboçou uma reação com grandes chances criadas, mas não resistiu e voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na noite desta quarta-feira (14), o time capixaba perdeu para o Santo André, por 3 a 0, no José Olímpio da Rocha.

Com o placar, o Real Noroeste virou lanterna do Grupo 6. Os merengues capixabas conheceram sua terceira derrota consecutiva na Quarta Divisão. Na Série D, já foram seis resultados negativos - com 16% de aproveitamento. O desempenho, agora, divide espaço com salários atrasados e ameaças.

O saldo final da partida com o Real se traduz em uma “noite para esquecer". Durante os 90 minutos, o time de Águia Branca produziu, mas não obteve melhora. Dividindo as atenções com a Copa Espírito Santo 2023, o goleiro Neguete reconheceu o momento abaixo do esperado.

"Para ser sincero, eu falo por nós jogadores, estávamos treinando (ontem), vimos só uma movimentação da diretoria e não presenciamos. A parte da direção tem que esclarecer, mas nós jogadores que jogaram não vimos. Infelizmente, não presenciamos, não deu para ver. Então não posso falar. Eu posso dizer as coisas que estão acontecendo dentro de campo. Estamos tendo chance, não fizemos. O pessoal tem uma chance e às vezes faz três gols. É esquecer essa Série D", declarou o goleiro, em entrevista à TVE.

O Real Noroeste ainda não conseguiu mostrar o porquê de ser considerado a principal força do Espírito Santo. O time chegou a Série D 2023 com o status de atual tricampeão capixaba.