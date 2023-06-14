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Futebol Capixaba

Vitória luta, mas acaba superado pelo Nova Iguaçu no Brasileirão Série D

Equipe capixaba foi até o Rio de Janeiro e chegou a empatar após sofrer 2 a 0, mas pecou na defesa e acabou derrotado por 3 a 2
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2023 às 17:42

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 17:42

Vitória tentou tomar o controle da partida, mas foi superado pelo Nova Iguaçu
Vitória tentou tomar o controle da partida, mas foi superado pelo Nova Iguaçu Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Após sete jogos, o Nova Iguaçu conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na tarde desta quarta-feira (14), jogando em casa, no estádio Jânio Moraes, a equipe do Rio de Janeiro derrotou o Vitória, por 3 a 2, pela oitava rodada.
O Nova Iguaçu abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com o atacante Marllon. Aos sete, Michel ampliou, de cabeça. Na volta do intervalo, o Vitória reagiu e chegou a empatar com dois gols do atacante Tony, aos sete e aos 10. Porém, aos 20 minutos, o camisa 7 Andrey fez o gol da vitória do time da Baixada Fluminense.

O jogo

O Nova Iguaçu começou jogando em cima do Vitória e logo no primeiro minuto abriu o placar com o atacante Marllon. Melhor em campo, a Laranja Mecânica ampliou a vantagem para 2 a 0, aos sete minutos, com o capitão Michel.
No prejuízo, o Alvianil acordou e obrigou o goleiro Max a fazer três boas defesas, em finalizações de Aloísio e Rodriguinho. Antes do fim do primeiro tempo, o Nova Iguaçu teve a chance de fazer o terceiro, quando Marllon entrou livre na área e chutou para fora.
A história do jogo do último sábado, entre as duas equipes, se repetiu. Após estar perdendo por 2 a 0, o Vitória reagiu. Primeiro diminuiu com Tony, cobrando pênalti, aos sete minutos. Aos 10, o mesmo Tony empatou o jogo, completando um cruzamento de Teco.
Porém, nesta quarta-feira, o desfecho da história seria outro. Desta vez foi o Nova Iguaçu quem saiu vitorioso da partida, quando Andrey marcou o terceiro gol, aos 20 minutos. Coube a Laranja Mecânica administrar a vantagem e sair de campo com a primeira vitória na Série D.

Próximo desafio pela Série D

A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023 prossegue no final de semana, com os jogos da nona rodada do Grupo 6. No sábado, às 15h (de Brasília), Vitória-ES recebe a Portuguesa-RJ, no estádio Salvador Costa. Na segunda-feira, às 20h30, o Nova Iguaçu visita o Democrata GV, no Mamudão, em Governador Valadares.

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