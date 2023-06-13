Neguete mostra confiança em reação do Real Noroeste no Brasileirão Série D

Neguete tem sido um dos destaques do Real Noroeste em 2023 Crédito: Breno Bonfá

O Real Noroeste fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série D 2023 na penúltima colocação do Grupo 6. Longe da posição almejada, o time capixaba entra em campo, nesta quarta-feira (14), contra o Santo André, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca . Iniciar o returno em casa está entre as razões para o capitão Neguete acreditar na classificação.

Sexto colocado na Série D, com quatro pontos, o Real Noroeste tem jogo difícil diante do Ramalhão que recentemente acessou o G-4. O time de Águia Branca recebe o Santo André, clube que derrotou os merengues capixabas na rodada passada. O Real tem 19% de aproveitamento na Quarta Divisão.

Ainda que esteja distante, o sonho do Real Noroeste continua, e de seu principal jogador, o goleiro Neguete, também. Com a segunda metade da fase inicial prestes a ser introduzida, o capitão destacou a necessidade de precisar vencer o jogo.

"Tanto o primeiro do G-4, quanto o primeiro geral, como o último da chave, independentemente de onde estiver na classificação, a gente tem que jogar para vencer. Estamos dentro dos nossos domínios e temos que ganhar para manter a chance de classificação na Série D. Independente da posição que o clube que vamos enfrentar está, temos que pensar só na gente porque nossa posição na tabela está um pouco delicada. Dependemos de um resultado positivo para manter a chance de classificação. Se ganharmos acho que nós mudamos de posição, mas cola um pouco neles", declarou o goleiro.

Até agora o Real Noroeste tem uma vitória e duas derrotas em casa - 33,3% de aproveitamento. Apesar do retrospecto desfavorável, o time capixaba em seus domínios é superior às atuações como visitante, onde conquistou um dos 12 pontos possíveis.

"Enxergamos como uma chance dada por Deus. Conseguimos pelo menos manter acesa no returno a chance de classificação. Estamos com esse pensamento. Uma nova história. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Esperamos estar bem concentrados para fazer um grande jogo e buscar a classificação. Vai ser inédito pela questão das possibilidades".

Próximo jogo do Real Noroeste na Série D