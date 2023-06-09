Série D: capixabas protestam após derrotas de Vitória e Real no Brasileiro

Ney Barreto e Duzinho Reis buscam soluções para o desempenho dos capixabas na Série D Crédito: Clara Fafá (Vitória FC) / Vitor Nicchio (GE)

Após uma sexta rodada sem motivos para comemorar, Vitória e Real Noroeste buscam se reerguer no Série D do Brasileirão neste fim de semana.

O time de Águia Branca recebeu o Resende (RJ) na última quarta-feira (7), e ficou longe de apresentar um bom futebol, sendo derrotado por 1 a 0. Dominado pela equipe fluminense, o Real Noroeste assistiu o Gigante do Vale criar diversas chances e chegar ao gol da vitória aos 17 minutos do segundo tempo.

No apito final, a torcida protestou nas redes sociais do clube. "Defesa não marca, meio não cria, ataque não faz gol. Não tem como dar certo", publicou um internauta.

"Só com muito trabalho conseguiremos tirar o time dessa situação. Precisamos voltar a fazer o dever de casa", comentou outro torcedor.

Além das críticas sobre a postura do time em campo, outros torcedores do Merengue Capixaba parabenizaram o desempenho do goleiro Neguete, que fez defesas providenciais na partida, evitando um placar elástico. "Fiquei com dó do Neguete, que salvou mais uma vez o time de tomar uma goleada", afirmou um torcedor.

O time comandado por Duzinho Reis amarga quatro derrotas em seis jogos disputados na Série D, ocupando a vice-lanterna do Grupo 6, com quatro pontos. Na próxima rodada, o Real vai até São Paulo para visitar o Santo André, no ABC Paulista, medindo forças às 15h de sábado (10).

Enquanto o Real perdia em casa, o Vitória foi até o Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa. A equipe capixaba chegou a abrir o placar com João Paulo, mas a Lusa Carioca fez valer o mando de campo e virou o placar para 3 a 1 ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vitória diminuiu em cobrança de pênalti com Tony, mas não foi o suficiente. No final, a Portuguesa venceu por 3 a 2 e garantiu a liderança isolada do Grupo 6.

Com o revés, o Alvianil de Bento Ferreira caiu para a sexta posição, com sete pontos. O grupo de Ney Barreto soma duas vitórias, um empate e três derrotas na competição nacional, e espera reagir na sétima rodada. Assim como os torcedores do Real Noroeste, os adeptos da equipe alvianil ficaram na bronca com a atuação do time.

"Infelizmente nossa zaga falhou como também o lateral esquerdo. Perdemos o jogo em falhas individuais", protestou um torcedor.

"Foi tão mal no 1º tempo que meu filho de 6 anos pediu para tirar o jogo da TV e colocar desenho, porque não queria ver o Vitória tomar mais gols. Até ele estava percebendo a desordem do time".

Ao mesmo tempo em que protestavam, alguns torcedores pediam mudanças na equipe. "Mais uma vez perdemos por causa da desatenção da nossa defesa e falhas individuais. Não podemos tomar estes gols se quisermos subir. Alô Ney Barreto: Marcudinho, Maicon e Gaúcho pedindo passagem nesse time titular", frisou outro torcedor da equipe de Bento Ferreira.