De férias no ES, Richarlison visita time de futebol feminino em Nova Venécia

Elas se preparam para a disputa da 2ª Copa de Futebol Feminino de Cabos e Soldados de Nova Venécia. Além das fotos e da "tietagem" com Richarlison, as atletas e policiais ainda ganharam uma bola autografada pelo atacante.

Na próxima segunda-feira (12), Richarlison vai interromper as férias para se apresentar ao técnico interino Ramon Menezes para a disputa de dois amistosos pela Seleção Brasileira. Os jogos serão contra Guiné, na Espanha, no dia 17, e contra Senegal, no dia 20, em Portugal.