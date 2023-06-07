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De férias no ES, Richarlison visita time de futebol feminino em Nova Venécia

Atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira curte dias de folga em sua terra natal e tem prestigiado o futebol local
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

07 jun 2023 às 18:57

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 18:57

Em visita ao Espírito Santo durante as férias do futebol inglês, o capixaba Richarlison curte uns dias de descanso em Nova Venécia, sua terra natal, no Noroeste do Estado, mas não deixa de prestigiar o futebol local. 
O craque do Tottenham e da Seleção Brasileira acompanhou um treino do time Leoas do Norte, formado por mulheres militares.
Richarlison autografou bola da equipe feminina de Nova Venécia
Richarlison autografou bola da equipe feminina de Nova Venécia Crédito: Arquivo Pessoal
Elas se preparam para a disputa da 2ª Copa de Futebol Feminino de Cabos e Soldados de Nova Venécia. Além das fotos e da "tietagem" com Richarlison, as atletas e policiais ainda ganharam uma bola autografada pelo atacante.
Na próxima segunda-feira (12), Richarlison vai interromper as férias para se apresentar ao técnico interino Ramon Menezes para a disputa de dois amistosos pela Seleção Brasileira. Os jogos serão contra Guiné, na Espanha, no dia 17, e contra Senegal, no dia 20, em Portugal.

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