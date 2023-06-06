Copa do Brasil: confira os confrontos das quartas de final

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil aconteceu nesta terça-feira (6), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Após as quatro primeiras fases, oito equipes estão classificadas e lutam por oito vagas nos jogos que estão marcados para o mês junho.
Para as quartas de final da Copa do Brasil, os clubes classificados são: América Mineiro, Athletico Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.
Os confrontos
- América-MG x Corinthians
- São Paulo x Palmeiras
- Bahia x Grêmio
- Flamengo x Athletico-PR