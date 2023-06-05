Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Libertadores: confira onde ver aos jogos da 5ª rodada da fase de grupos
Libertadores: confira onde ver aos jogos da 5ª rodada da fase de grupos

Equipes brasileiras entram em campo entre terça (6) e quinta-feira (8). Fique por dentro de horários, locais e transmissão das partidas
Redação de A Gazeta

05 jun 2023 às 14:58

Atlético, Palmeiras e Flamengo são cotados como favoritos para a conquista da Libertadores, mas vivem momentos diferentes na temporada

Terça-feira (6)

  • Athletico-PR x Libertad (PAR)
    Horário:     19h
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: ESPN e Star +

  • Alianza Lima (PER) x Atlético-MG
    Horário:     21h
    Local: Alejandro Villanueva, Lima - Peru
    Transmissão: ESPN e Star +

Quarta-feira (7)

  • Nacional (URU) x Internacional
    Horário:     19h
    Local: Gran Parque Central, Montevidéu - Uruguai
    Transmissão: Paramount +

  • Independiente del Valle (EQU) x Corinthians
    Horário:     19h
    Local: Banco Guayaquil, Quito - Equador
    Transmissão: Paramount +

  • River Plate (ARG) x Fluminense
    Horário:     21h30
    Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
    Transmissão: TV Gazeta

  • Palmeiras x Barcelona de Guayaquil (EQU)
    Horário:     21h30
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: TV Globo (SP), ESPN e Star +

Quinta-feira (8)

  • Flamengo x Racing (ARG)
    Horário:     21h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: ESPN e Star +

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados