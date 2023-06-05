Libertadores: confira onde ver aos jogos da 5ª rodada da fase de grupos

Terça-feira (6)
- Athletico-PR x Libertad (PAR)
Horário: 19h
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: ESPN e Star +
- Alianza Lima (PER) x Atlético-MG
Horário: 21h
Local: Alejandro Villanueva, Lima - Peru
Transmissão: ESPN e Star +
Quarta-feira (7)
- Nacional (URU) x Internacional
Horário: 19h
Local: Gran Parque Central, Montevidéu - Uruguai
Transmissão: Paramount +
- Independiente del Valle (EQU) x Corinthians
Horário: 19h
Local: Banco Guayaquil, Quito - Equador
Transmissão: Paramount +
- River Plate (ARG) x Fluminense
Horário: 21h30
Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires - Argentina
Transmissão: TV Gazeta
- Palmeiras x Barcelona de Guayaquil (EQU)
Horário: 21h30
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: TV Globo (SP), ESPN e Star +
Quinta-feira (8)
- Flamengo x Racing (ARG)
Horário: 21h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: ESPN e Star +