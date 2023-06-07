Organizadas do Vasco protestam no CT: "doeu mais que o rebaixamento"

Torcedores protestaram no CT do Vasco na tarde desta quarta-feira (7) Crédito: Reprodução / Twitter

Já na tarde desta quarta-feira (7), em protesto contra o desempenho do time e pedindo da demissão do treinador Maurício Barbieri, grupos de torcedores organizados foram ao CT Moacyr Barbosa e conversaram com dirigentes e jogadores.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver um dos torcedores, integrante da Força Jovem do Vasco, cobrando esclarecimentos da diretoria do clube. Paulo Bracks, diretor esportivo da equipe aparece ao lado dos atletas, e Barbieri aparece logo depois.

O Léo tá fazendo seu papel de líder e dando a cara pelo Vasco. Ele que conversou com os representantes da FJV e pediu mais um voto de confiança.



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Léo, zagueiro e dono da braçadeira de capitão no elenco do Gigante da Colina, pediu a palavra e prometeu mudanças imediatas, além de pedir apoio e defesa ao trabalho do treinador, que sofre com a pressão de diversos torcedores, que pedem sua demissão.

“A gente vai se cobrar e começar a ter resultado. Quero o apoio. A partir do próximo jogo vocês vão ver mudanças de resultados. Peço vocês, de coração, independente se tem crítica ou não, esse cara é fantástico. O Vasco não vai ser rebaixado. Dê um voto de confiança para o Barbieri, ele chega 7 da manhã e sai 9 da noite”, disse Léo.

Após mais cobranças de torcedores, Barbieri se defendeu e afirmou que o momento é difícil. “Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Estou tentando tirar o melhor deles, o momento é difícil. É ser humano, tem hora que a cabeça não responde da maneira que quer. Tiveram jogos que pelo que produzimos tínhamos que ter outros resultados. Todo mundo sente”, disse o treinador.

Logo após o protesto, o Vasco usou as redes sociais para divulgar uma nota oficial, onde diz reiterar o compromisso em seguir ao lado dos vascaínos e que a conversa entre torcedores, atletas e dirigentes visava ‘prestar totais esclarecimentos aos torcedores sobre os processos de trabalho estabelecidos no clube’.