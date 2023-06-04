No ES, Richarlison assiste a jogo do Nova Venécia e conhece fã de 9 anos

O colatinense Kaique Campos Pessin, de 9 anos, teve mais um dia de sorte. Neste domingo (4), o menino, que já havia ganhado uma camisa do Tottenham autografada por Richarlison, teve a chance de conhece o ídolo pessoalmente, durante uma visita do jogador a Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De visita a sua terra natal, o craque acompanhou da geral o Nova Venécia garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Capixaba Sub-20 2023, no Estádio Zenor Pedrosa Rocha.
A família de Kaique estava em Vitória pela manhã quando recebeu a ligação do tio de Richarlison, informando que o atacante estava na cidade visitando parentes, de férias. Ele convidou o menino para conhecê-lo, e os pais do garoto prontamente fizeram a viagem de mais de quatro horas. Ao lado do ídolo, Kaique também assistiu ao time do Pombo empatar por 2 X 2 contra o Sport Clube Capixaba.
Mas Richarlison não ficou apenas na plateia. O gol da classificação do Nova Venécia saiu aos 58 minutos do segundo tempo. Logo após Thaylan balançar a rede, em uma cobrança de pênalti, uma briga generalizada começou no campo, e o atleta entrou no gramado para tentar apaziguar os ânimos. Após a confusão, o jogo voltou e o Leão carimbou a vitória.
Sorte de Kaique, que pode ver um final feliz ao lado do ídolo. O menino mora com o pai e a mãe em Colatina, também no Noroeste do Estado. Em setembro do ano passado, ele conheceu a bisavô de Richarlison, Dona Julita, em Nova Venécia. A avó paterna de Kaique mora na cidade e, sabendo que o neto é fã do jogador, facilitou o encontro.
Foi nesse primeiro contato que Dona Julita se encantou pela criança, segundo a mãe de Kaique. “Kaique é muito comunicativo. Ficou conversando com ela e ela se encantou por ele. Achou ele educado e atencioso”, conta Zuliane Campos Pessin.
Sete meses depois, em abril deste ano, Kaique teve a primeira surpresa. O atacante capixaba enviou para ele, a pedido da bisavó, uma camisa original autografada do Tottenham, time da Premier League, da Inglaterra, em que Richarlison joga atualmente.
Foi então que hoje, de surpresa, sabendo da repercussão que o presente teve, a família de Richarlison convidou o menino para conhecer o jogador. E ele foi com a camisa autografada.
“Tiramos foto todo mundo junto e depois de lá teve o jogo. [...] Kaique sentou do lado dele, assistiram ao jogo juntos lá no estádio e agora a gente está voltando para casa com o Kaique feliz da vida”, completou a mãe.
Durante a partida, Richarlison atendeu vários fãs e apoiou a nova geração do Nova Venécia, que agora pega o Rio Branco VN nas semifinais, em jogo ainda sem data definida.
"Rapaz, todo o jogo que eu venho aqui é emoção, né? Então esse aqui foi mais um. Quero parabenizar a molecada aí, que deu a vida dentro de campo, começou perdendo e conseguiu reverter"