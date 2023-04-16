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Pombo-correio

Richarlison manda camisa autografada para criança a pedido da bisavó

Morador de Colatina, Kaique ganhou uma camisa do Tottenham após ter cativado Dona Julita, bisavó do atacante capixaba, em Nova Venécia

Publicado em 16 de Abril de 2023 às 15:39

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

16 abr 2023 às 15:39
Dona Julita e Kaique, já vestido com camisa autografada
Dona Julita e Kaique, já vestido com a camisa autografada do Tottenham Crédito: Zuliane Campos Pessin
Um encontro ocorrido neste domingo (16), em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, está dando o que falar nas redes sociais. Um postagem registrou o momento em que Kaique Campos Pessin, de 9 anos, ganhou uma camisa original autografada do Tottenham, time da Premier League, a liga de futebol da Inglaterra, onde joga o atacante capixaba Richarlison.
O jogador enviou o presente a pedido da sua bisavó, Dona Julita, de 90 anos. Ela conheceu Kaique em setembro do ano passado, durante uma visita da criança a Nova Venécia.
Kaique mora com os pais em Colatina, no Noroeste do Estado, mas sua avó paterna vive em Nova Venécia. Sabendo que o menino era fã do Pombo, a avó o levou para conhecer Dona Julita, que ficou encantada com a criança.
Sobre o dia em que eles se conheceram, a mãe de Kaique, Zuliane Campos Pessin, conta: “Kaique é muito comunicativo. Ficou conversando com ela e ela se encantou por ele. Achou ele educado e atencioso.”
Na semana passada, para surpresa da família de Kaique, a avó paterna do menino recebeu uma ligação avisando sobre o presente. A mãe conta que Kaique ficou tão feliz quando soube que fez questão de levar um presente para a Dona Julita também.
Ele foi com a mãe até uma loja e escolheu a bolsa com a qual presenteou Dona Julita.
Dona Julita e Kaique posam com presente que ele escolheu para ela.
Dona Julita e Kaique posam com o presente que ele deu para ela Crédito: Zuliane Campos Pessin

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