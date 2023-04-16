Richarlison manda camisa autografada para criança a pedido da bisavó

Dona Julita e Kaique, já vestido com a camisa autografada do Tottenham Crédito: Zuliane Campos Pessin

Um encontro ocorrido neste domingo (16), em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, está dando o que falar nas redes sociais. Um postagem registrou o momento em que Kaique Campos Pessin, de 9 anos, ganhou uma camisa original autografada do Tottenham, time da Premier League, a liga de futebol da Inglaterra, onde joga o atacante capixaba Richarlison

O jogador enviou o presente a pedido da sua bisavó, Dona Julita, de 90 anos. Ela conheceu Kaique em setembro do ano passado, durante uma visita da criança a Nova Venécia.

Kaique mora com os pais em Colatina , no Noroeste do Estado, mas sua avó paterna vive em Nova Venécia. Sabendo que o menino era fã do Pombo, a avó o levou para conhecer Dona Julita, que ficou encantada com a criança.

Sobre o dia em que eles se conheceram, a mãe de Kaique, Zuliane Campos Pessin, conta: “Kaique é muito comunicativo. Ficou conversando com ela e ela se encantou por ele. Achou ele educado e atencioso.”

Na semana passada, para surpresa da família de Kaique, a avó paterna do menino recebeu uma ligação avisando sobre o presente. A mãe conta que Kaique ficou tão feliz quando soube que fez questão de levar um presente para a Dona Julita também.

Ele foi com a mãe até uma loja e escolheu a bolsa com a qual presenteou Dona Julita.