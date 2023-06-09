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De braços abertos

Capixabas entram na casa do Messi, conhecem o astro e ganham presentes

Família de Boa Esperança foi convidada para conhecer o craque antes de sua entrevista para anunciar a ida para o Inter Miami, dos Estados Unidos
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

09 jun 2023 às 13:05

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 13:05

Maxcilene Carvalho foi convidada com sua família para conhecer a casa de Lionel Messi
Maxcilene Carvalho foi convidada com sua família para conhecer a casa de Lionel Messi Crédito: Arquivo Pessoal
Craque do futebol e atual campeão mundial, o argentino Lionel Messi é adorado por uma legião de fãs ao redor do planeta. E claro que nessa lista de torcedores, os capixabas não poderiam faltar.
Mas uma família capixaba que reside em Paris teve um dia de sorte. Na última quarta-feira (7), Maxcilene Carvalho e seus familiares, naturais de Boa Esperança, conheceram Messi na casa que o craque tem na França, onde estava atuando pelo Paris Saint-Germain.
Maxcilene, que trabalha como profissional de limpeza, foi convidada para conhecer Messi antes dele dar entrevista para anunciar a ida para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Ela aproveitou para levar o marido, as irmãs e o sobrinho.
Morando fora do Brasil há 16 anos, a capixaba está acostumada a lidar com craques do futebol, mas o encontro com Messi foi especial. "Morei por 11 anos em Portugal e há cinco me mudei para Paris. Logo no segundo mês que estava aqui, fui indicada por uma amiga para fazer uma entrevista para trabalhar na casa do Thiago Silva, e no mesmo dia já fiquei lá", contou Maxcilene para a reportagem de A Gazeta.
Depois de trabalhar na casa do zagueiro da Seleção Brasileira e então defensor do PSG, a capixaba ganhou prestígio na cidade e foi indicada para vários outros atletas.
"Além do Thiago, eu já trabalhei com Marcin Bulka, atual goleiro do Nice, com o Marquinhos [zagueiro da Seleção e do PSG], Alessandro Florenzi [ex-PSG, atualmente no Milan, da Itália], Xavi Simons, da Holanda e vários outros", diz Maxcilene.
Capixaba com Thiago Silva, zagueiro da Seleção Brasileira e atualmente no Chelsea
Capixaba com Thiago Silva, zagueiro da Seleção Brasileira e atualmente no Chelsea Crédito: Arquivo Pessoal
Maxcilene também trabalhou com o holandês Xavi Simons, companheiro do capixaba Savinho no PSV, da Holanda
Maxcilene também trabalhou com o holandês Xavi Simons, companheiro do capixaba Savinho no PSV, da Holanda Crédito: Arquivo Pessoal
Com o bom trabalho feito entre os jogadores, ela foi indicada ao assessor de Messi, mas conta que não acreditou quando a oportunidade surgiu. "Eu já havia sido indicada para trabalhar com o Messi, mas passei dois anos enrolando para ir lá conhecer a casa, pois queria levar minha irmã, que é super fanática por ele. Desde janeiro eu sabia que ele iria embora [do PSG], e agora no fim da temporada meus patrões disseram que eu só tinha dois dias para ir vê-lo", explica a capixaba.
Ela conta que a ajuda dos patrões foi fundamental para que o sonho fosse realizado. "Na quarta-feira, trabalhei pela manhã e a entrevista de Messi estava marcada para 15h. Meu patrão ficou de ver se seria possível e o próprio Messi nos convidou. Ao chegar na rua eu fui barrada por seguranças, pois tinha muitos fãs na porta da casa dele. Nem tive tempo de explicar que estava lá a convite, mas meu patrão foi me buscar e todo mundo ficou abismado", conta Maxcilene, lembrando da situação com bom humor.
"Aí eu entrei com minha turma. Léo veio nos receber de braços abertos e minha irmã começou a chorar vendo o ídolo dela e Messi a abraçou. Foi tudo muito emocionante e a esposa dele também nos tratou super bem. Nós conversamos e tiramos várias fotos, pedimos autógrafos e assim fomos nos despedindo dele", pontua Maxcilene.
Capixabas com Lionel Messi, na casa do jogador, na França
Capixabas com Lionel Messi, na casa do jogador, na França Crédito: Arquivo Pessoal
Com a ida de Messi para o futebol dos Estados Unidos, a capixaba agora segue a rotina de trabalho na casa de Fabián Ruiz, meio-campista do PSG e da seleção espanhola, e também na residência de Hugo Ekitike, atacante da equipe parisiense.

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