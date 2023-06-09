Copa do Mundo Feminina já possui mais de 1 milhão de ingressos vendidos

Seleção Feminina vai para o Mundial com altas expectativas Crédito: Thaís Magalhães / CBF

A Fifa vem investindo pesado no futebol feminino e celebrou nesta sexta-feira (9) o sucesso de vendas de bilhetes para a próxima edição da Copa do Mundo da modalidade, daqui a um mês, Na Austrália e na Nova Zelândia. Com mais de 40 dias para sua largada, a competição superou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos e está perto de se tornar a maior da história no quesito público.

Um dia após revelar que todas as jogadoras participantes da Copa do Mundo de 2023 receberão prêmios em dinheiro, a Fifa celebrou o sucesso nas vendas de bilhetes de maneira antecipada. Nesta sexta-feira pela manhã, a entidade anunciou que já foram negociadas 1.032.884 de entradas, superando as vendas antecipadas para a edição de 2019, na França.

"É um prazer compartilhar com o mundo que a Fifa ultrapassou um milhão de ingressos vendidos", celebrou o presidente da entidade, Gianni Infantino, em nota oficial. "Isso significa que faltando mais de um mês para o pontapé inicial, 2023 está a caminho de se tornar a Copa do Mundo Feminina com mais público da história. O futuro são as mulheres e obrigado aos torcedores por apoiarem aquela que será a maior Copa do Mundo Feminina de todos os tempos."

Vale lembrar que a atual edição será a que contará com mais nações. Serão 32 seleções buscando o título em solo australiano e neozelandês. O recorde pertence à edição de 2015, no Canadá, quando o público total nos estádios ultrapassou 1,35 milhão, ainda com 24 participantes.