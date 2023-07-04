Rio Branco anuncia contratação de Erick Flores, ex-Flamengo

O Rio Branco segue se reforçando após a chegada de sua SAF. Na tarde desta terça-feira (4), a equipe capa-preta anunciou a contratação do meia Erick Flores, que acumula passagens por times como Flamengo, Ceará e Fortaleza, além do futebol albanês.
O foco principal da contratação é o reforço do elenco para a disputa da Copa Espírito Santo, onde o Rio Branco ocupa a 5° posição, com 13 pontos.
Agora, o time comandado por Max Sandro se prepara para enfrentar o Sport Club Capixaba nesta quarta-feira (5) pela 9° rodada da Copa ES, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 15h.