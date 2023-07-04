Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Torcida invade motel em São Paulo, e agride Luan, do Corinthians
"Alvo encontrado"

Torcida invade motel em São Paulo, e agride Luan, do Corinthians

Meia-atacante foi agredido por torcedores do clube durante a madrugada desta terça-feira (4), em um motel da Barra Funda

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2023 às 12:34
Luan vive momento de crise com o elenco e a torcida do Corinthians
Luan vive momento de crise com o elenco e a torcida do Corinthians Crédito: Redes Sociais
Na madrugada desta terça-feira (4), um grupo de torcedores invadiu um motel em São Paulo e agrediu o meia-atacante Luan, do Corinthians, que estaria acompanhado de mulheres e amigos no bairro da Barra Funda, de acordo com informações apuradas e confirmadas pelo ge/SP.
De acordo com relatos ouvidos pela reportagem, Luan sofreu agressões na região das costelas, mas está bem.
O Corinthians chegou a acionar a polícia para entender o que aconteceu, mas ainda não conseguiu contato com o jogador. Procurado pela reportagem, o Motel Caribe preferiu não se pronunciar sobre o caso.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um comprovante de pagamento que seria de Luan, onde o jogador teria gastado pouco mais de R$ 3 mil, com o consumo de bebidas alcoólicas, energéticos e fritas enquanto estava acompanhado de, pelo menos, 9 pessoas.

Fase negativa

A situação no motel acontece em meio a crise que Luan vive com o elenco e a torcida corintiana. Contratado pelo time paulista desde 2020 por R$ 28,9 milhões, o meia-atacante não conquistou espaço na equipe e sofre com a falta de sequência.
Luan não veste a camisa do Corinthians de forma oficial desde fevereiro de 2022, e chegou a pedir oportunidades ao técnico Vanderlei Luxemburgo de forma pública, durante uma entrevista a um podcast, mas o treinador afirmou que não utiliza o jogador porque a torcida não o quer em campo.
Com contrato até o fim de 2023, Luan soma 80 jogos, 11 gols e 5 assistências pelo Corinthians.

LEIA MAIS 

Seleção feminina de futebol desembarca na Austrália para disputa da Copa do Mundo

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de ida das quartas de final

Apresentado no Flamengo, Luiz Araújo afirma: “Melhor elenco da América”

Botafogo confirma saída de Luís Castro e português vai treinar o Al-Nassr

Vasco anuncia a contratação do zagueiro Maicon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol São Paulo (SP) corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados