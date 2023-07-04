Torcida invade motel em São Paulo, e agride Luan, do Corinthians

Luan vive momento de crise com o elenco e a torcida do Corinthians Crédito: Redes Sociais

Na madrugada desta terça-feira (4), um grupo de torcedores invadiu um motel em São Paulo e agrediu o meia-atacante Luan, do Corinthians, que estaria acompanhado de mulheres e amigos no bairro da Barra Funda, de acordo com informações apuradas e confirmadas pelo ge/SP.

De acordo com relatos ouvidos pela reportagem, Luan sofreu agressões na região das costelas, mas está bem.

O Corinthians chegou a acionar a polícia para entender o que aconteceu, mas ainda não conseguiu contato com o jogador. Procurado pela reportagem, o Motel Caribe preferiu não se pronunciar sobre o caso.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um comprovante de pagamento que seria de Luan, onde o jogador teria gastado pouco mais de R$ 3 mil, com o consumo de bebidas alcoólicas, energéticos e fritas enquanto estava acompanhado de, pelo menos, 9 pessoas.

Fase negativa

A situação no motel acontece em meio a crise que Luan vive com o elenco e a torcida corintiana. Contratado pelo time paulista desde 2020 por R$ 28,9 milhões, o meia-atacante não conquistou espaço na equipe e sofre com a falta de sequência.

Luan não veste a camisa do Corinthians de forma oficial desde fevereiro de 2022, e chegou a pedir oportunidades ao técnico Vanderlei Luxemburgo de forma pública, durante uma entrevista a um podcast, mas o treinador afirmou que não utiliza o jogador porque a torcida não o quer em campo.