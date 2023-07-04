Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Seleção feminina de futebol desembarca na Austrália para disputa da Copa do Mundo
Futebol Feminino

Seleção feminina de futebol desembarca na Austrália para disputa da Copa do Mundo

O primeiro treino está marcado para quinta-feira, às 11h, pelo horário local - 22 horas da quarta, pelo horário de Brasília

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 10:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jul 2023 às 10:05
Angelina Constantino, Tamires e Adriana Silva no desembarque da Seleção na Austrália
Angelina Constantino, Tamires e Adriana Silva no desembarque da Seleção na Austrália Crédito: Thaís Magalhães / CBF
Após 24 horas de viagem, a delegação da Seleção Brasileira Feminina de Futebol desembarcou na Austrália na manhã desta terça-feira (4), para a disputa da Copa do Mundo, marcada para começar no dia 20. O time pousou na cidade de Brisbane às 18h30 desta terça, pelo horário local - 13 horas à frente do Brasil.
De Brisbane, a delegação seguiu para a cidade de Gold Coast, a cerca de 80 quilômetros de distância, de ônibus. A cidade será o local da preparação final do Brasil para o Mundial. A viagem partiu de Brasília, na manhã de segunda-feira (3), pelo horário nacional. No caminho, o avião parou no Taiti para reabastecer.

Concentrada no hotel Royal Pints, a seleção vai se concentrar nas próximas horas em se recuperar da viagem e iniciar a adaptação ao novo fuso. O primeiro treino está marcado para quinta-feira, às 11h, pelo horário local - 22 horas da quarta, pelo horário de Brasília.
A estreia da seleção está marcada para o dia 24, contra o Panamá, na cidade de Adelaide. Pelo Grupo F, os adversários seguintes serão a França, no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, em Melbourne, em 2 de agosto.

LEIA MAIS SOBRE ESPORTES

Apresentado no Flamengo, Luiz Araújo afirma: “Melhor elenco da América”

Botafogo confirma saída de Luís Castro e português vai treinar o Al-Nassr

Karol Rosa vence lutadora russa no UFC Vegas 76 e volta a mirar o cinturão

Esquiva Falcão contesta derrota na luta pelo cinturão: “Muito estranho”

Automobilismo nas ruas de Vitória: saudade e esperança de retorno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados