Apresentado no Flamengo, Luiz Araújo afirma: “Melhor elenco da América”

Luiz Araújo assinou com o Flamengo até dezembro de 2027 Crédito: Gilvan de Souza / CRF

Com altas expectativas para o ataque rubro-negro, Luiz Araújo foi oficialmente apresentado pelo Flamengo na tarde desta segunda-feira (3), no Ninho do Urubu. O jogador de 27 anos estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, e desde o anúncio de sua contração externou a felicidade em vestir a camisa flamenguista, que vai defender até dezembro de 2027.

"Estou muito feliz de ser apresentado. Queria agradecer a todos do Flamengo, que sempre demonstraram muito carinho e interesse para mim. Isso também facilitou a minha escolha. Claro que o Flamengo é um clube gigante, e eu tinha o sonho de vestir essa camisa”, disse Luiz no ato de sua apresentação.

“Melhor elenco da América para mim, disparado. Com grandes jogadores que tem aqui, não é à toa que é o último campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores. Vou aprender muito com eles, também vou ajudar a todos. Minha qualidade é que sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom um contra um. Vou ajudar ali, jogar pelo lado direito, mais aberto no campo e tenho muito a agregar nesse elenco”, complementou o jogador.

Luiz também elogiou a qualidade da estrutura do Flamengo e dos novos companheiros de equipe. “Meu sonho sempre foi jogar com jogadores renomados, como Gabigol, Arrascaeta e outros que jogam aqui e que são grandíssimos. Isso nos faz evoluir. Meu sonho é estar sempre num grande time e lutando por títulos. Por isso minha escolha foi o Flamengo”.

O atacante afirmou que já conhecia alguns nomes do elenco atual do Flamengo, como Thiago Maia, Rodrigo Caio e Wesley, o que foi crucial para sua chegada ao Rio de Janeiro.