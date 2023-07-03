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'Teve um ano difícil'

Presidente do Barça diz que Messi escolheu jogar nos EUA por menos pressão

Joan Laporta afirmou que o clube catalão tinha interesse em contar com o argentino para a próxima temporada, mas que a decisão do jogador foi divergente

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 11:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2023 às 11:48
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
O Presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que Messi escolheu jogar nos EUA por menos pressão. O dirigente falou sobre a tentativa frustrada do clube catalão em repatriar Messi após sua passagem pelo Paris Saint-Germain.
"Tínhamos um acordo com a LaLiga de que dedicaríamos parte dos recursos que temos a Messi. Dentro do plano de viabilidade foi contemplado. Nós o comunicamos a Jorge Messi. Ele me disse que Leo teve um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, ele continuaria a ter pressão e eu compreendi a sua decisão", disse, em entrevista para o programa espanhol ''La Vanguardia'.
O presidente acrescentou também a dívida com o craque argentino é referente ao diferimento da massa salarial que foi acordada com a diretoria anterior. Essa situação gerou ao clube pagamentos pendentes que terminam em 2025. "Ele é pago religiosamente", reforça.

Messi expõe sua versão

  • Infelicidade

    "Foram dois anos em que não fui feliz [no PSG]. Não desfrutava, e isso afetou minha vida familiar. Perdi muito a vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona, eu os buscava, aqui fiz menos vezes do que desejava e estive presente em menos atividades com eles", disse Messi em entrevista conjunta ao Sport e ao Mundo Deportivo no ínicio de junho.

  • Por que o Inter Miami?

    "A decisão também passa por aí: de me reencontrar, entre aspas, com minha família, com meus filhos e curtir o dia a dia. Tive a sorte de conseguir tudo no futebol, e agora vai um pouco além do esporte".

  • Sonho de voltar ao Barça interrompido

    "Queria muito, estava muito ansioso para poder voltar, mas depois de ter passado pelo que vivi e pela outra saída que tive, não queria ficar na mesma situação de novo: esperando para ver o que ia acontecer e ver meu futuro ir embora na mão de outros".

  • Questão financeira

    "A verdade é que a parte econômica nunca foi um problema ou obstáculo para mim. Nós [seu estafe e o Barcelona] nem chegamos a falar sobre o contrato agora. Uma conversa foi descartada, mas nunca uma proposta escrita ou assinada porque ainda não havia nada, e não sabíamos se seria possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia ou outro lugar".

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