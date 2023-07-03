Presidente do Barça diz que Messi escolheu jogar nos EUA por menos pressão

O Presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que Messi escolheu jogar nos EUA por menos pressão. O dirigente falou sobre a tentativa frustrada do clube catalão em repatriar Messi após sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

"Tínhamos um acordo com a LaLiga de que dedicaríamos parte dos recursos que temos a Messi. Dentro do plano de viabilidade foi contemplado. Nós o comunicamos a Jorge Messi. Ele me disse que Leo teve um ano muito difícil em Paris e que queria menos pressão. Com a nossa opção, ele continuaria a ter pressão e eu compreendi a sua decisão", disse, em entrevista para o programa espanhol ''La Vanguardia'.