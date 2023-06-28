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Se pronunciou

Antony fala pela 1ª vez sobre suposta agressão: 'Falsa acusação'

Jogador deu depoimento sobre a acusação de violência doméstica, ameaça e lesão corporal contra a ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:21

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:21

Antony é um dos jogadores mais vaiodosos da seleção brasileira
Antony foi acusado de agressão pela ex-namorada Crédito: Instagram/@antony00
O atacante Antony, do Manchester United, prestou depoimento e se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira sobre o suposto caso de violência que responde na Justiça brasileira. Ele é acusado de violência doméstica, ameaça e lesão corporal pela ex-namorada, DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Tatuapé, em São Paulo, no início deste mês.
O jogador de 23 anos afirmou, em suas redes sociais, que sua "inocência será comprovada" e que, ao longo das últimas semanas, "sofreu em silêncio" ao lado de seus familiares. Ainda destacou que está sendo vítima de uma "falsa acusação". Durante o depoimento, o jogador permaneceu em silêncio. "Após ter prestado meu depoimento na delegacia onde está sendo conduzida a investigação do inquérito envolvendo meu nome, queria falar publicamente, pela primeira vez, desde que fui falsamente acusado de agressão", afirmou ele no post.
"Fiquei calado até o momento para que nada pudesse interferir no processo investigatório, mas durante todos esses dias eu e minha família sofremos em silêncio", disse o jogador. "Mesmo nascendo e tendo sido criado em uma comunidade muito carente, nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns."

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Segundo o documento de Boletim de Ocorrência (B.O.) obtido pelo Estadão, a denunciante pleiteia ainda medidas protetivas de urgência. Um exame de corpo de delito foi requisitado pela equipe chefiada pela delegada Jaqueline Rose Zajac. "Após o encerramento da investigação será comprovada minha inocência, sendo certo que a Justiça vai prevalecer e o dano inicialmente causada em minha imagem vai ficar no passado. Agradeço pelas incontáveis mensagens de apoio recebidas nesse momento muito difícil", escreveu o atacante.
Antony despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha pelo São Paulo. No ano seguinte, o tricolor paulista vendeu o atacante para o Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). O atleta rapidamente caiu nas graças da torcida e se tornou um dos destaques do Brasil na Europa.
Campeão com a seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, e acumulando convocações para a equipe principal do Brasil, com Tite, Antony foi vendido pelo Ajax ao Manchester United em agosto do ano passado por 100 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões), tornando-se a maior venda da história do futebol holandês. O atacante esteve no elenco da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

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