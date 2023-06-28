Vasco anuncia a contratação do zagueiro Maicon

O Vasco anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), a contratação do zagueiro Maicon, que estava no Santos. O jogador é o segundo reforço do Cruzmaltino para a janela de julho; o primeiro foi o atacante Serginho. O anúncio oficial aconteceu nas redes sociais do clube.
Maicon tem 35 anos e atuou 14 vezes em 2023, sendo uma delas no Campeonato Brasileiro. Ele tem passagens no Brasil por Cruzeiro e São Paulo, além do Santos. Na Europa, atuou pelo Porto, de Portugal, no Galatasaray, da Turquia, e no Al Nassr, da Arábia Saudita.