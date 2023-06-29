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Inclusão

Vasco lança camisa LGBTQIA+ e lucro será revertido para lar de acolhimento

A equipe vai reverter todo o lucro com a camisa para a "Casa Nem", um espaço de acolhimento LGBTQIAPN+ que fica no Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jun 2023 às 12:44

Publicado em 29 de Junho de 2023 às 12:44

Campanha faz parte dos movimentos de conscientização do dia do Orgulho LGBTQIA+
Campanha faz parte dos movimentos de conscientização do dia do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação / Vasco
O Vasco anunciou o lançamento de uma camisa em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+ nesta quinta-feira (29). Todo o lucro recebido pela peça será repassado a um lar de acolhimento.
A camisa será preta com uma faixa frontal nas cores da bandeira LGBTQIAPN+, e terá detalhes coloridos na parte de trás, nas mangas e no omni da marca Kappa.
O Vasco reverterá todo o lucro com a camisa para a "Casa Nem", uma casa de acolhimento LGBTQIAPN+ que fica no Rio de Janeiro. A nova camisa do time cruzmaltino já está disponível nas lojas oficiais do clube.

Confira alguns trechos do comunicado oficial

"Faz parte do DNA do Vasco liderar a luta contra os preconceitos no esporte e na sociedade, principalmente no centenário de nossa histórica luta contra o preconceito de classes e racial."
"Pensando em formas mais efetivas de contribuir com a luta contra a homofobia e transfobia, o Vasco reverterá o seu lucro com esta peça para a Casa Nem, importante casa de acolhimento do Rio de Janeiro. Símbolo de luta e resistência no Rio de Janeiro, a Casa Nem é onde transexuais, travestis e transgêneros encontram acolhimento, apoio e até uma nova família para chamar de sua. Por meio de oficinas, debates, festas e shows, o espaço empodera o público LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade social e serve de inspiração para o mundo."
"O ensaio deste ano teve como modelos membros do coletivo Vasco LGBT e integrantes da Casa Nem, com a fotógrafa Alessandra Lima."

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