Vasco lança camisa LGBTQIA+ e lucro será revertido para lar de acolhimento

Campanha faz parte dos movimentos de conscientização do dia do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação / Vasco

O Vasco anunciou o lançamento de uma camisa em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+ nesta quinta-feira (29). Todo o lucro recebido pela peça será repassado a um lar de acolhimento.

A camisa será preta com uma faixa frontal nas cores da bandeira LGBTQIAPN+, e terá detalhes coloridos na parte de trás, nas mangas e no omni da marca Kappa.

#LoveIsLove: Conheça a nova camisa em homenagem ao Orgulho LGBTQIAPN+ ??️‍??



? Lucro do Vasco será destinado à primeira casa de acolhimento do Brasil.



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?: Alessandra Lima#VascoDaGama pic.twitter.com/90trimQ9ZQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 28, 2023

O Vasco reverterá todo o lucro com a camisa para a "Casa Nem", uma casa de acolhimento LGBTQIAPN+ que fica no Rio de Janeiro. A nova camisa do time cruzmaltino já está disponível nas lojas oficiais do clube.

Confira alguns trechos do comunicado oficial

"Faz parte do DNA do Vasco liderar a luta contra os preconceitos no esporte e na sociedade, principalmente no centenário de nossa histórica luta contra o preconceito de classes e racial."

"Pensando em formas mais efetivas de contribuir com a luta contra a homofobia e transfobia, o Vasco reverterá o seu lucro com esta peça para a Casa Nem, importante casa de acolhimento do Rio de Janeiro. Símbolo de luta e resistência no Rio de Janeiro, a Casa Nem é onde transexuais, travestis e transgêneros encontram acolhimento, apoio e até uma nova família para chamar de sua. Por meio de oficinas, debates, festas e shows, o espaço empodera o público LGBTQIAP+ em situação de vulnerabilidade social e serve de inspiração para o mundo."