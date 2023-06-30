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Fantasy Game

Cartola: dicas para você mitar na 13ª rodada do Brasileirão 2023

Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro chegando, e com ela as nossas Dicas do Cartola chegam com tudo para ajudar você a mitar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2023 às 19:58

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 19:58

É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola
É Tradição. Rede Gazeta está mais uma vez presente no Cartola Crédito: Geraldo Neto/ A GAzeta

Escalação de A Gazeta

  • Goleiro
    Matheus Cunha (Flamengo) - C$ 5.14

    O goleiro rubro-negro chega como opção após boa sequência com a camisa flamenguista e se torna um nome de segurança e preço justo para a meta de nossa equipe;

  • Zagueiros: 
    Adrielson (Botafogo) - C$ 6.54
    Víctor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.41

    A dupla botafoguense é praticamente incontestável na escalação. Além do bom momento do Glorioso no Brasileirão, Adrielson e Cuesta têm mostrado um desempenho favorável para garantir a presença na equipe de A Gazeta;


  • Laterais: 
    Guilherme Arana (Atlético-MG) - C$ 9.14
    Bustos (Internacional) - C$ 6.81

    Mesmo voltando de lesão, Arana mostra que está com ritmo de jogo e criatividade para auxiliar o Galo em busca de mais uma vitória no clássico diante do rival América-MG. Também enfrentando uma equipe de Minas Gerais, Bustos pode surpreender com a camisa do Inter diante do Cruzeiro;

  • Meio-campistas:
    Villasanti (Grêmio) - C$ 7.81
    Igor Gomes (Atlético-MG) - C$ 4.78
    Zé Ricardo (Goiás) - C$ 7.81

    Na 'meiuca', Villasanti tem conquistado boas pontuações desde a 10ª rodada e ainda assim mantém um preço atrativo para firmar sua presença em nosso elenco. Ao seu lado, Igor Gomes e Zé Ricardo podem surpreender já que enfrentam adversários que não são cotados como favoritos para seus respectivos embates;

  • Atacantes:
    Tiquinho Soares (Botafogo) - C$ 20.21
    Paulinho (Atlético-MG) - C$ 10.32
    Pavón (Atlético-MG) - C$ 8.01

    Na linha de frente, a escalação de Tiquinho Soares é quase autoexplicativa: 10 gols em 11 jogos o credenciam como o artilheiro e atacante qualificado para garantir espaço em nosso time. Já Paulinho e Pavón são duas apostas que prometem surpreender no clássico mineiro, onde já mostraram bom desempenho em partidas anteriores;

  • Técnico:

    Felipão (Atlético-MG) - C$ 8.99

    Ainda em busca de sua primeira vitória no comando da equipe alvinegra, Felipão tem uma boa chance de aumentar sua pontuação e moral na partida contra o América-MG, onde o Atlético entra como favorito e conta com o apoio de sua torcida, já que é o mandante da partida no Mineirão;

Escalação de A Gazeta para a 13ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 13ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola

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