Cartola: dicas para você mitar na 13ª rodada do Brasileirão 2023

Escalação de A Gazeta
- Goleiro
Matheus Cunha (Flamengo) - C$ 5.14
O goleiro rubro-negro chega como opção após boa sequência com a camisa flamenguista e se torna um nome de segurança e preço justo para a meta de nossa equipe;
- Zagueiros:
Adrielson (Botafogo) - C$ 6.54
Víctor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.41
A dupla botafoguense é praticamente incontestável na escalação. Além do bom momento do Glorioso no Brasileirão, Adrielson e Cuesta têm mostrado um desempenho favorável para garantir a presença na equipe de A Gazeta;
- Laterais:
Guilherme Arana (Atlético-MG) - C$ 9.14
Bustos (Internacional) - C$ 6.81
Mesmo voltando de lesão, Arana mostra que está com ritmo de jogo e criatividade para auxiliar o Galo em busca de mais uma vitória no clássico diante do rival América-MG. Também enfrentando uma equipe de Minas Gerais, Bustos pode surpreender com a camisa do Inter diante do Cruzeiro;
- Meio-campistas:
Villasanti (Grêmio) - C$ 7.81
Igor Gomes (Atlético-MG) - C$ 4.78
Zé Ricardo (Goiás) - C$ 7.81
Na 'meiuca', Villasanti tem conquistado boas pontuações desde a 10ª rodada e ainda assim mantém um preço atrativo para firmar sua presença em nosso elenco. Ao seu lado, Igor Gomes e Zé Ricardo podem surpreender já que enfrentam adversários que não são cotados como favoritos para seus respectivos embates;
- Atacantes:
Tiquinho Soares (Botafogo) - C$ 20.21
Paulinho (Atlético-MG) - C$ 10.32
Pavón (Atlético-MG) - C$ 8.01
Na linha de frente, a escalação de Tiquinho Soares é quase autoexplicativa: 10 gols em 11 jogos o credenciam como o artilheiro e atacante qualificado para garantir espaço em nosso time. Já Paulinho e Pavón são duas apostas que prometem surpreender no clássico mineiro, onde já mostraram bom desempenho em partidas anteriores;
- Técnico:
Felipão (Atlético-MG) - C$ 8.99
Ainda em busca de sua primeira vitória no comando da equipe alvinegra, Felipão tem uma boa chance de aumentar sua pontuação e moral na partida contra o América-MG, onde o Atlético entra como favorito e conta com o apoio de sua torcida, já que é o mandante da partida no Mineirão;