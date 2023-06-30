  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 13ª rodada
Futebol

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 13ª rodada

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 11:35

Palmeiras, Botafogo e Flamengo tem rodada decisiva no Campeonato Brasileiro Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; Vítor Silva/Botafogo e Marcelo Cortes/Flamengo

Sábado (1º)

  • São Paulo x Fluminense
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Fortaleza
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x Grêmio
    Local:     Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Cruzeiro
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (2)

  • Corinthians x Bragantino
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Palmeiras
    Local:     Arena da Baixada, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Rede Furacão

  • Botafogo x Vasco
    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Atlético-MG x América-MG
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere

  • Cuiabá x Santos
    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

Segunda-feira (3)

  • Goiás x Coritiba
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

