Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 13ª rodada

Sábado (1º)
- São Paulo x Fluminense
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Fortaleza
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Bahia x Grêmio
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x Cruzeiro
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (2)
- Corinthians x Bragantino
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Palmeiras
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Rede Furacão
- Botafogo x Vasco
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Atlético-MG x América-MG
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere
- Cuiabá x Santos
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
Segunda-feira (3)
- Goiás x Coritiba
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 20h
Transmissão: Premiere